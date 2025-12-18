Live TV

Video Proteste violente în Belgia: 10.000 de fermieri au ieșit în stradă. Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Circulație paralizată

Fermierii protestează la Bruxelles. Foto: Profimedia Images
Perturbări ale traficului până târziu după-amiaza

Traficul în capitala Belgiei este perturbat de o manifestație a fermierilor, care coincide cu summitul UE de joi, 18 decembrie. Aproximativ 10.000 de fermieri, din peste 40 de grupuri din toate statele membre ale UE, au ieșit în stradă la Bruxelles pentru a denunța impactul politicii agricole a UE și controversatul acord comercial al UE cu țările Mercosur, anunță The Brussels Times. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă în momentul în care manifestanții au încercat să forțeze, cu ajutorul mai multor utilaje agricole, baricada poliției. Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale. 

Aproximativ 40 de asociații ale fermierilor s-au solidarizat pentru a denunța politica agricolă a Uniunii Europene și acordul comercial pe care UE vrea să-l încheie cu mai multe state din America de Sud.

Într-o declarație semnată de nouă grupuri agroalimentare europene, reprezentanții sectorului au explicat că măsurile de protecție propuse în legătură cu acordul comercial „rămân insuficiente pentru a preveni perturbările pieței” și nu reușesc să asigure „condiții de concurență echitabile” pentru fermierii și producătorii europeni.

Din cauza protestului, poliția locală îndeamnă locuitorii Bruxelles-ului să evite deplasările cu mașina și să lucreze de acasă, dacă este posibil.

Perturbări ale traficului până târziu după-amiaza

Agricultorii s-au adunat încă de la ora 9 dimineața în apropierea Gării de Nord din Bruxelles.

Începând cu ora 11, ei au manifestat în capitala belgiană până la Place du Luxembourg, unde se așteaptă să ajungă între ora 14:30 și ora 17:00, potrivit autorităților orașului Bruxelles.

Din cauza demonstrației, traficul va fi închis pe tot parcursul zilei în jurul bulevardelor principalelor bulevarde.

Mai multe tuneluri au fost, de asemenea, închise traficului joi dimineață. Pe lângă tunelul Reyers-Centre, tunelul Trône (în direcția rue Belliard), tunelurile Annie Cordy, Rogier și Botanique (în direcția Midi) sunt, de asemenea, închise, potrivit Brussels Mobility.

Miercuri, 17 decembrie, fermierii din mai multe țări europene au organizat miercuri un protest cu utilaje agricole în fața sediului Parlamentului European de la Strasbourg, împotriva acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. Și fermierii români se opun acordului, se arată într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) i-a cerut, miercuri, prim-ministrului, printr-o scrisoare deschisă, ca România să se opună semnării acordului UE-Mercosur și să se alăture astfel poziției Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Tratatul generează prejudicii semnificative atât pentru țara noastră, cât și pentru sectorul agroalimentar european, inclusiv prin efectul cumulativ al tuturor acordurilor comerciale semnate până în prezent, ce pot conduce la reducerea considerabilă a numărului de fermieri, încetarea activității acestora și necesitatea reintegrării lor în alte sectoare, cu impact direct asupra fondurilor destinate șomajului și sprijinului financiar pentru familiile afectate”, se arată în documentul AAC.

