Șase oameni au fost arestați după ce poliția irlandeză s-a luptat cu sute de protestatari în fața unui hotel din Dublin folosit pentru a găzdui solicitanți de azil, în urma unei agresiuni sexuale asupra unei fete, relatează The Guardian.

Marți seara, mulțimea a incendiat un vehicul al poliției și a aruncat cu artificii și alte proiectile în ofițerii aflați în fața hotelului Citywest.

Conform RTÉ, numărul protestatarilor – dintre care unii fluturau steaguri irlandeze și purtau pancarte anti-imigranți – se ridica la 2.000 de persoane. Garda Síochána, forța de poliție irlandeză, a spus că ofițerii au fost supuși „violenței susținute”, protestatarii aruncând cu cărămizi, sticle și artificii, ceea ce a dus la șase arestări.

„Evident, acesta nu a fost un protest pașnic”, a spus comisarul de poliție Justin Kelly. „Acțiunile din această seară pot fi descrise doar ca acte de huliganism. A fost o mulțime hotărâtă să comită acte de violență împotriva polițiștilor.”

Protestele au izbucnit la o zi după ce un bărbat a fost acuzat de o agresiune sexuală. Presa locală a relatat că acesta era un solicitant de azil de 26 de ani, iar victima era o fetiță de 10 ani care a fost agresată în sau în apropierea centrului Citywest, situat în zona Saggart, în sud-vestul Dublinului.

Luni, o mică manifestație în fața centrului s-a desfășurat pașnic, dar marți seara mulțimea a aruncat cu pietre și conuri de trafic. De asemenea, o dubă a poliției a fost incendiată.

Polițiștii, unii dintre ei echipați cu scuturi anti-revoltă, căști și cai, au împins mulțimea înapoi.

Ministrul justiției și migrației, Jim O'Callaghan, a condamnat revoltele. „Din păcate, utilizarea unei infracțiuni ca armă de către persoane care doresc să semene discordie în societatea noastră nu este neașteptată”, a transmis O'Callaghan.

„Acest lucru este inacceptabil și va duce la o reacție fermă din partea poliției. Cei implicați vor fi aduși în fața justiției. Atacurile asupra poliției nu vor fi tolerate. Protestul pașnic este o piatră de temelie a democrației noastre. Violența nu este”.

Demonstrațiile împotriva imigranților și refugiaților au devenit frecvente în ultimii ani, protestatarii acuzând noii veniți că agravează criza locuințelor și că săvârșesc infracțiuni violente. Agitatorii de extremă dreapta au folosit rețelele sociale și mitingurile pentru a răspândi mesajul că „Irlanda este plină”.

