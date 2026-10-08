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Video Protestele continuă în Franța: 224 de școli sunt închise, iar peste 6.000 de persoane au fost arestate de la începutul manifestațiilor

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Proteste violente în Franța. Foto Profimedia
Proteste violente în Franța. Foto: Profimedia
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Protestele continuă în Franța, peste 6.000 de persoane fiind arestate de la începutul manifestațiilor, la sfârșitul lunii septembrie. 151 de școli se redeschid parțial, în timp ce cursurile sunt „suspendate total sau parțial” în 375 de unități din totalul de 3.700 școli existente în țară, potrivit cifrelor preliminare comunicate joi dimineață de Ministerul Educației, conform Le Figaro

„224 de instituții sunt închise complet, iar 151 se redeschid parțial”, a declarat Ministerul francez al Educației, subliniind că „94% dintre instituții sunt, așadar, deschise, fie complet, fie parțial”. 

De asemenea, conform cifrelor preliminare, cursurile sunt „suspendate total sau parțial” în 375 de școli din totalul de 3.700 existente în țară.

La două zile după o mobilizare masivă pentru a solicita mai multe resurse, liceenii și studenții sunt din nou în stradă, în timp ce guvernul dă tot mai multe semnale de conciliere pentru a pune capăt crizei, notează Le Figaro.

Joi dimineață, ministerul Educației a anunțat că numărul instituțiilor de învățământ în care cursurile sunt suspendate total sau parțial a scăzut cu 30% față de ziua precedentă, miercuri.

Marți, între 266.000 și 450.000 de persoane au manifestat în toată Franța.

După mai bine de două săptămâni de proteste ale elevilor de liceu în toată Franța, poliția a arestat un număr total de 6.100 de persoane, dintre care majoritatea sunt minori care, până acum, nu aveau antecedente penale, precizează France24. Manifestațiile au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile din școli.

Premierul francez Sebastien Lecornu a acuzat extrema stângă de incitare la violențe, întrucât încearcă să provoace haos înainte de alegerile prezidențiale programate pentru 2027.

Totodată, Franța a suspendat folosirea grenadelor paralizante împotriva liceenilor, după rănirea gravă a unui adolescent de 15 ani în timpul unei confruntări cu forțele antirevoltă.

Ministrul de interne Laurent Nunez a spus că a ordonat suspendarea utilizării grenadelor paralizante până la clarificarea celor petrecute luni la Lens, în nordul ţării. Potrivit lui Nunez, există o „puternică probabilitate” ca o grenadă paralizantă neletală să fi cauzat pierderea mâinii adolescentului.

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Editor : A.M.G.

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