Protestele din Ucraina intră în a treia săptămână: Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l readucă pe Mihailo Fedorov la Apărare

Mii de ucraineni au ieșit vineri în centrul Kievului pentru a-i cere președintelui Volodimir Zelenski să îl repună în funcție pe fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov. Protestele au intrat în a treia săptămână, iar organizatorii spun că vor continua manifestațiile, în ciuda faptului că liderul ucrainean nu a dat niciun semnal că intenționează să își schimbe decizia.

Dacă protestele anterioare au adunat, în general, sute de participanți, marșul de vineri a reunit câteva mii de persoane, relatează Kyiv Independent.

„Îi cer lui Volodimir Zelenski să își asculte poporul și să continue dialogul cu Fedorov”, a declarat veteranul Dmitro Koziatinski, unul dintre liderii publici ai mișcării de protest. „De exemplu, să îi ofere lui Mihailo un an pentru a pune în aplicare reformele, iar apoi să ia o decizie în funcție de rezultate.”

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Noile manifestații au loc după un interviu acordat de Fedorov publicației independente Ukrainska Pravda pe 29 iulie, în care acesta a sugerat că eforturile sale de a face mai transparent procesul de achiziții din domeniul apărării ar fi putut contribui la demiterea sa.

„Este adevărat că foarte mulți oameni din țara noastră sunt implicați în industria de apărare. Este adevărat că au existat diferite semnale și că la Ministerul Apărării au avut loc numeroase evenimente”, a afirmat Fedorov.

Președintele Volodimir Zelenski a răspuns uneia dintre revendicările inițiale ale protestatarilor prin demiterea comandantului-șef al armatei, Oleksandr Sîrski, și numirea în locul acestuia a generalului Mihailo Drapatîi, un comandant care se bucură de o largă apreciere.

Cu toate acestea, șeful statului nu a dat niciun semnal că ar intenționa să îl readucă pe Fedorov la conducerea Ministerului Apărării. În schimb, pe 21 iulie, Zelenski a declarat că i-a oferit fostului ministru „o funcție importantă în Guvern”, axată pe dezvoltarea sectorului tehnologic al Ucrainei. Fedorov a refuzat însă orice altă funcție guvernamentală, afirmând că este dispus să servească doar în calitate de ministru al Apărării.

Președintele ucrainean nu a oferit o explicație detaliată privind demiterea lui Fedorov, invocând doar conflictul dintre fostul ministru al Apărării și fostul comandant-șef al armatei, Oleksandr Sîrski.

În perioada în care a condus Ministerul Apărării, Fedorov a coordonat o serie de reforme și inițiative importante menite să consolideze capacitățile militare ale Ucrainei.

Editor : M.I.