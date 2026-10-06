Protestele elevilor și studenților din Franța se extind marți, într-o „zi a mobilizării” la care s-au alăturat sindicate din educație și organizații ale părinților. Aproximativ 1.800 de licee sunt afectate, iar circa 200.000 de persoane sunt așteptate la manifestațiile organizate în întreaga țară. Primele proteste au început deja la Paris, Marsilia, Strasbourg și Lyon, unde presa franceză semnalează și primele tensiuni.

Sindicatele din educație și organizațiile de părinți s-au alăturat elevilor în fața școlilor, iar sindicatul elevilor susține că activitatea a aproximativ 1.800 de licee este perturbată, scrie The Guardian.

Manifestații au început deja la Paris și în împrejurimile capitalei, precum și la Marsilia, Strasbourg și Lyon. Presa franceză relatează că au apărut primele tensiuni la Paris și Lyon, însă, până în prezent, marea majoritate a protestelor din țară se desfășoară în mare parte pașnic.

Potrivit BFM TV, aproximativ 200.000 de persoane sunt așteptate să participe la manifestațiile de marți.

Protestele au loc în contextul unei mișcări de amploare a liceenilor francezi, care reclamă programa școlară foarte încărcată, condițiile din unitățile de învățământ și lipsa finanțării suficiente pentru educație.

În ultimele zile au fost însă raportate incidente violente în tot mai multe orașe franceze. Adolescenții cer condiții mai bune și mai multe fonduri pentru licee, în timp ce persoane care participă la manifestații au provocat confruntări cu forțele de ordine și au vandalizat școli, magazine și alte clădiri.

Peste 5.000 de persoane, majoritatea minore, au fost reținute de poliție de la începutul mișcării de protest. Aproape 90% dintre cei reținuți au mai puțin de 18 ani. Paisprezece persoane, printre care patru adolescenți, se află în arest preventiv.

Aproape 200 de tineri au fost răniți, unii dintre ei grav, în urma intervențiilor forțelor de ordine. De asemenea, 65 de polițiști și jandarmi au fost răniți, iar peste 400 de licee au fost avariate.

Reprezentanții liceelor acuză forțele de ordine de agresivitate, iar Liga Drepturilor Omului denunță ceea ce descrie drept „o derivă globală de la statul de drept”.

Protestele elevilor au degenerat și în Belgia, unde au fost raportate violențe și acte de vandalism pentru a treia zi consecutiv. Zeci de persoane au fost arestate, iar 18 polițiști au fost răniți.

La Liège, peste 1.000 de protestatari au atacat stații de autobuz, au provocat incendii pe străzi, au ridicat baricade și au aruncat cu diverse obiecte spre jandarmi. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a opri violențele.

La fel ca în Franța, protestatarii din Belgia reclamă subfinanțarea sistemului de educație.

Editor : Ș.A.