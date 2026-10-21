Protestele se extind în Europa: organizațiile studențești și sindicatele din Grecia organizează astăzi demonstrații și greve

Sindicatele și organizațiile studențești din Grecia organizează, miercuri, demonstrații și greve la nivel național pentru a protesta față de creșterea costului vieții și pentru a cere investiții mai mari în educația publică, informează DPA.

Aproximativ 3.000 de ofițeri de poliție urmează să fie desfășurați numai în Atena, potrivit presei elene, într-un efort de a preveni tulburări similare cu cele observate în alte câteva orașe europene.

Elevii și studenții au instalat corturi în Piața Syntagma, în fața Parlamentului grec din Atena, marți după-amiază, ca parte a protestului lor. Printre cererile lor se numără chirii mai mici, subvenții mai mari pentru locuințe, mai multe cazări pentru studenți și personal didactic suplimentar.

Angajații din sectorul public organizează, de asemenea, greve în urma unui apel lansat de confederația sindicală ADEDY.

Sindicatul a declarat că acțiunea are ca scop să arate solidaritate cu protestele din domeniul educației și să permită angajaților, inclusiv părinților, să participe la demonstrații și mitinguri.

Editor : Ș.R.