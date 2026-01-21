PSD a votat pentru trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE. Claudiu Manda: „Cele 10 voturi ale noastre au făcut diferența”

Eurodeputatul PSD Claudiu Manda a anunțat miercuri că delegația social-democrată din Parlamentul European a votat pentru a trimite Acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a analiza compatibilitatea cu tratatele europene. Potrivit acestuia, voturile europarlamentarilor PSD au fost decisive pentru adoptarea deciziei.

„Am votat PENTRU ca Acordul UE-Mercosur să ajungă la CJUE. Astfel am considerat că apărăm interesele fermierilor români, dar și europeni. La fel au procedat toți europarlamentarii PSD. Cele 10 voturi ale noastre au făcut diferența, decizia Parlamentului European de a solicita CJUE să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, față de 324 de voturi împotrivă”, a transmis Claudiu Manda miercuri într-o postare pe Facebook.

Decizia Parlamentului European de a solicita un aviz al CJUE a fost adoptată cu 334 de voturi pentru și 324 de voturi împotrivă, o majoritate fragilă care reflectă diviziunile existente în legislativul european pe tema acordului comercial cu statele din America Latină.

Claudiu Manda a subliniat că PSD nu contestă beneficiile economice potențiale ale Acordului UE–Mercosur, însă avertizează asupra riscurilor pe care acesta le-ar putea genera pentru anumite sectoare sensibile ale economiei europene, în special agricultura.

„Nu contestăm beneficiile Acordului Mercosur! Însă nu putem accepta ca acestea să fie obținute în dauna unor sectoare de activitate importante pentru economia țării noastre. Vom continua să facem tot ce-i posibil să introducem în Acord garanții ferme și eficiente care să asigure o competiție egală între fermierii europeni și cei din America Latină”, a afirmat eurodeputatul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acordul UE-Mercosur, negociat timp de 20 de ani, rămâne unul dintre cele mai controversate acorduri comerciale ale Uniunii Europene, fiind susținut pentru potențialul său economic, dar criticat de organizații agricole și de mediu pentru impactul posibil asupra fermierilor europeni și asupra standardelor de protecție a mediului.

Editor : M.I.