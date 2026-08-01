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Video&Foto „Putem merge pe jos până în România”. Dunărea și Rinul seacă sub caniculă: reactoare oprite, nave blocate și epave descoperite

Data actualizării: Data publicării:
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„Putem merge pe jos până în România”. Dunărea și Rinul seacă sub caniculă: reactoare oprite, nave blocate și epave descoperite
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Din articol
Reactoare nucleare oprite în România și Ungaria Dunărea a scos la iveală epave, o bombă și rămășițele unui mamut Croaziere anulate și transporturi de marfă paralizate Rinul, aproape de minime record. Navele transportă 20% din încărcătura obișnuită

Temperaturile sufocante și seceta prelungită au coborât nivelurile Dunării și Rinului la minime record în unele regiuni ale Europei, provocând probleme majore în producția de energie, transportul naval și turism. România și Ungaria au fost nevoite, pentru prima dată, să oprească reactoare nucleare răcite cu apă din Dunăre, în timp ce retragerea fluviului a scos la iveală epave, o bombă din Al Doilea Război Mondial și rămășițele unui mamut lânos, relatează The Guardian.

Condițiile extreme, agravate de criza climatică, au afectat cursurile de apă din Europa, declanșând o serie de crize care se alimentează reciproc.

Transportul mărfurilor a fost restricționat, navele turistice au fost oprite, iar mai multe state le-au cerut cetățenilor și companiilor să reducă folosirea energiei și a apei.

Reactoare nucleare oprite în România și Ungaria

Pentru prima dată în istorie, România și Ungaria au fost nevoite să oprească reactoare nucleare răcite în mod normal cu apă din Dunăre.

Centrala nucleară de la Paks, cea mai mare din Ungaria, și-a redus producția începând de luni. Centrala, veche de 44 de ani, furnizează aproape jumătate din energia electrică a țării.

Hungarian Nuclear Power Plant Shuts Down At Paks, Hungary - 31 Jul 2026
O imagine de ansamblu a centralei nucleare de la Paks, în timpul unui tur ghidat în Paks, Ungaria. Centrala a fost nevoită să-și reducă capacitatea și se preconizează că va fi oprită complet din cauza secetei care afectează Dunărea. Foto: Profimedia

Premierul Péter Magyar a declarat că centrala funcționează la mai puțin de 50% din capacitate și că ar urma să fie oprită complet săptămâna viitoare. Închiderea s-ar putea prelungi timp de câteva săptămâni, deoarece nivelul Dunării ar urma să rămână prea scăzut pentru ca reactoarele să poată fi repornite.

„Începând de luni, s-ar putea ajunge la o situație de criză energetică”, a scris Péter Magyar pe X. „Va fi nevoie de măsuri coordonate și de cumpătare pentru a evita consecințe mai grave. Contăm pe toată lumea!”

Problemele din rețeaua energetică sunt agravate de o defecțiune produsă la cea mai mare centrală electrică pe gaze din Ungaria, aflată la Százhalombatta.

Autoritățile ungare le-au cerut cetățenilor să reducă folosirea energiei în orele de vârf de seară, inclusiv să evite încărcarea mașinilor electrice și să oprească aparatele de aer condiționat. Producătorilor auto și celor de baterii li s-a cerut să reducă atât consumul de energie electrică, cât și pe cel de apă.

În România, autoritățile au oprit, la începutul săptămânii, un reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, din motive de siguranță, și au anunțat că un al doilea reactor urma să fie oprit la scurt timp.

centrala de la cernavoda profimedia
Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a declarat că oprirea reactoarelor ar putea dura între una și două săptămâni și i-a îndemnat pe români să reducă folosirea energiei electrice în timpul serii.

Dunărea a scos la iveală epave, o bombă și rămășițele unui mamut

Dunărea, care traversează zece țări, a scăzut în unele zone până la niveluri fără precedent.

Retragerea apei a scos la iveală stânci, epave vechi, o bombă din Al Doilea Război Mondial și chiar rămășițele unui mamut lânos.

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Rămășițele unui mamut lânos au fost descoperite în albia Dunării, în apropierea satului Ryahovo, din nordul Bulgariei, după scăderea nivelului apei. Foto: Profimedia

Oasele uriașului animal din era glaciară au fost descoperite pe albia fluviului de un locuitor al satului Ryahovo, din nordul Bulgariei. Specialiștii Muzeului Regional de Istorie din orașul Ruse au venit în zonă pentru a cerceta rara descoperire.

La Budapesta, autoritățile au închis săptămâna trecută Podul Margareta, după ce scăderea nivelului apei a scos la iveală, la baza construcției, o bombă rămasă din timpul războiului.

Croaziere anulate și transporturi de marfă paralizate

Nivelul extrem de scăzut al Dunării a obligat navele de croazieră din Budapesta să acosteze în amonte, iar mai multe curse turistice au fost anulate. Operațiunile navelor de marfă au ajuns aproape complet paralizate, potrivit Ministerului ungar al Transporturilor și Investițiilor.

Situația ar putea deveni și mai gravă în zilele următoare. Nivelul fluviului este așteptat să scadă în continuare, în condițiile în care prognozele nu indică ploi semnificative, iar temperaturile ar urma să depășească 38°C în întreaga regiune.

dunare apele romane
Foto: Apele Române Facebook

Din Slovacia și Ungaria până în România și Bulgaria, navele care circulă pe Dunăre nu mai pot fi încărcate la capacitate maximă și se confruntă cu perioade lungi de așteptare.

În zona podului Vidin–Calafat, care leagă Bulgaria de România, mai mulți bulgari au rămas fără activitate după ce nivelul scăzut al apei le-a lăsat ambarcațiunile blocate pe uscat.

„Nu a secat niciodată atât de mult”, a declarat pescarul Rossen Dobrev pentru Agence France-Presse. „Acum putem chiar să mergem pe jos până în România.”

Rinul, aproape de minime record. Navele transportă 20% din încărcătura obișnuită

Nivelul Rinului din Germania a scăzut vineri până aproape de minime record, pe fondul valului de căldură și al secetei prelungite, potrivit agenției germane pentru navigație WSV.

Historisches Niedrigwasser am Aalschokker Aranka in Bad Honnef
Rinul, aproape de minime record. Foto Profimedia

Din cauza apei puțin adânci, navele au fost nevoite să-și reducă încărcătura la aproximativ 20% din capacitatea obișnuită.

Rinul este o arteră esențială pentru transportul cerealelor, mineralelor, minereurilor, cărbunelui și produselor petroliere, inclusiv al benzinei. Restricțiile de navigație riscă astfel să provoace blocaje pentru companiile din cea mai mare economie a Uniunii Europene.

Oficialii olandezi au anunțat că Rinul a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în punctul în care intră în Țările de Jos și că apa urmează să scadă în continuare.

Țările de Jos se confruntă, de la jumătatea lunii iulie, cu o penurie de apă recunoscută oficial, care a dus la introducerea unor restricții în cea mai mare parte a țării, în special în agricultură.

În Serbia, sute de ambarcațiuni mici și zeci de nave de marfă au rămas blocate pe malul secat al Dunării, în apropierea orașului Novi Sad.

Radovan Segrt, proprietarul unei ambarcațiuni cu care organizează excursii pe fluviu, a declarat pentru Associated Press că Dunărea s-a retras cu aproximativ 15–20 de metri față de mal.

„În ceea ce privește plimbările cu barca, sezonul estival s-a încheiat”, a spus el.

Rhein Niedrigwasser
Rinul, aproape de minime record. Foto Profimedia

Editor : Ș.A.

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