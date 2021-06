Puterea de piaţă a asistenţilor vocali Alexa, Siri şi Google Assistant stârnește îngrijorarea Comisiei Europene

Creşterea puterii de piaţă a asistenţilor vocali Alexa (Amazon), Siri (Apple) şi Google Assistant (Alphabet) stârnește îngrijorare cu privire la posibile practici anticoncurenţiale. Anunțul Comisiei Europene vine în urma publicării rezultatelor anchetei sale sectoriale în materie de concurenţă pe pieţele produselor şi serviciilor legate de internetul obiectelor.

Anchete similare derulate în trecut de executivul comunitar în domeniul precum comerţul electronic, produse farmaceutice, servicii financiare şi energie s-au finalizat cu acţiuni în justiţie împotriva unor companii şi amenzi consistente.

Alexa, Siri şi Google Assistant sunt cei mai populari asistenţi vocali de pe dispozitivele din Europa, în condiţiile în care piaţa globală ar urma să se dubleze până la 8,4 milioane dispozitive, între 2020 şi 2024, potrivit firmei de cercetare Statista.

"Atunci când am lansat această anchetă sectorială, ne gândeam că ar putea exista riscul apariţiei unor controlori ai fluxului de informaţii în acest sector. Eram îngrijoraţi că aceştia şi-ar putea utiliza influenţa pentru a prejudicia concurenţa, în detrimentul dezvoltării întreprinderilor şi al consumatorilor. Din primele rezultate publicate astăzi rezultă că mulţi actori din acest sector ne împărtăşesc preocupările. Această analiză va contribui la viitoarele noastre acţiuni în materie de asigurare a respectării normelor şi de reglementare; prin urmare, aşteptăm cu interes să primim în continuare feedback din partea tuturor părţilor interesate în lunile următoare", a declarat comisarul pentru Concurenţă, Margrethe Vestager, citat de Agerpres.

Potrivit Comisiei Europene, respondenţii la ancheta sectorială privind internetul obiectelor destinat consumatorilor, care a fost lansată la 16 iulie 2020, şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la anumite practici de exclusivitate şi de legare în legătură cu asistenţii vocali, precum şi cu privire la practicile care limitează posibilitatea de a utiliza asistenţi vocali diferiţi pentru acelaşi dispozitiv inteligent. O a doua îngrijorare era legată de faptul că asistenţii vocali îşi promovează propriile lor servicii sau cele ale terţelor părţi via setările default de la dispozitive, restrângând astfel serviciile rivalilor. Cea de a treia îngrijorare are legătură cu cantitatea mare de date puse la dispoziţia furnizorilor de asistenţi vocali. Respondenţii la ancheta sectorială consideră că acest acces la date şi acumularea unor cantităţi mari de date nu numai că ar oferi furnizorilor de asistenţă vocală avantaje în ceea ce priveşte îmbunătăţirea şi poziţia pe piaţă a asistenţilor lor vocali de uz general, ci le-ar permite, de asemenea, să îşi exercite mai uşor influenţa pe pieţele adiacente. În sfârşit, cea de a patra îngrijorare are legătură cu lipsa de interoperabilitate între dispozitive.

Executivul comunitar a precizat că raportul preliminar privind constatările anchetei sectoriale va face obiectul unei consultări publice pentru o perioadă de douăsprezece săptămâni, până la 1 septembrie 2021. Toate părţile interesate vor avea posibilitatea de a formula observaţii cu privire la constatările anchetei sectoriale, de a prezenta informaţii suplimentare sau de a aborda alte subiecte preocupante. Comisia intenţionează să publice raportul final în prima jumătate a anului 2022.

