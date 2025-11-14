Putin a pierdut câte 1000 de soldați în fiecare zi de război, anunță Statul Major al armatei Ucrainene

Pierderile totale în luptă ale trupelor rusești din 24 februarie 2022 până în 14 noiembrie 2025, în războiul împotriva Ucrainei, se ridică la aproximativ 1.156.400 de persoane, inclusiv 1.040 de persoane în ultima zi.

Acest lucru este menționat într-un raport al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook, potrivit Ukrinform.

Armata rusă a pierdut, de asemenea, 11.344 de tancuri, 23.569 (+2) vehicule blindate de luptă, 34.423 (+35) sisteme de artilerie, 1.540 sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.242 sisteme de apărare aeriană, avioane – 428, elicoptere – 347, drone tactice – 80.387 (+442), rachete de croazieră – 3.926, nave/bărci – 28, submarine – 1, vehicule și cisterne – 67.306 (+95), echipamente speciale – 3.996.

