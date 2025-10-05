Președintele rus Vladimir Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul va da Kievului rachete cu rază lungă de acțiune, cele care pot lovi adânc în Rusia. Avertismentul vine într-un context în care Moscova atacă tot mai des infrastructura critică (n.r. instalaţii energetice extrem de importante) a Ucrainei. În cel mai recent dintre ele, Kremlinul a folosit inclusiv rachete de croazieră. Cinci oameni au murit și 14 au fost răniți, anunță Digi24.

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că, dacă SUA vor furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru atacuri de lungă distanță asupra Rusiei, acest lucru va afecta grav relațiile dintre SUA și Rusia.

„Am spus deja că acest lucru va duce la distrugerea tendințelor pozitive din relația cu Statele Unite. Așa văd eu situația. Nu va depinde doar de noi sau de mine cum vor decurge lucrurile”, a declarat liderul de la Kremlin.

Această declarație vine pe fondul escaladării tensiunilor, în contextul în care forțele ruse înregistrează progrese în Ucraina și la Washington se discută despre o posibilă implicare directă în atacuri militare împotriva Rusiei.

Rusia va răspunde „în mod adecvat”

Putin a declarat că utilizarea rachetelor Tomahawk ar necesita implicarea directă a armatei americane, ceea ce ar marca o escaladare semnificativă a conflictului. El susține că, deși astfel de rachete ar putea afecta Rusia, țara ar răspunde prin consolidarea sistemelor sale de apărare aeriană.

Putin consideră războiul ca un punct de cotitură în relațiile cu Occidentul, cauzat de extinderea NATO, care, în opinia sa, a subminat influența Rusiei.

Moscova va răspunde „în mod adecvat” dacă SUA vor transfera rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, jurnaliștilor ruși.

Peskov nu a dat însă detalii cu privire la măsurile pe care Rusia le-ar putea lua.

Comparația cu un „tigru de hârtie” a pus paie pe foc

Președintele Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea față de Putin pentru că nu urmărește pacea și a criticat incapacitatea Rusiei de a controla Ucraina, referindu-se la aceasta ca la un „tigru de hârtie”. În contrast, Putin a pus sub semnul întrebării dacă NATO este adevăratul „tigru de hârtie” pentru că nu a reușit să oprească progresul militar al Rusiei.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a menționat luna trecută că se ia în considerare cererea Ucrainei de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, deși nu a fost confirmată nicio decizie finală.

Conform rapoartelor, SUA vor furniza Ucrainei informații legate de țintele infrastructurii energetice din Rusia, în timp ce iau în considerare furnizarea de rachete. Cu toate acestea, unii oficiali americani au indicat că trimiterea de rachete cu rază lungă de acțiune ar putea fi imposibilă din cauza angajamentelor militare actuale. Rachete Tomahawk, care au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri, ar pune teritoriul rus la îndemână dacă ar fi furnizate Ucrainei.

