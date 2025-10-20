Live TV

Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german, Friedrich Merz

Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul, susține Merz.  Oficialul german mai avertizează că Rusia ar putea să atace alte țări europene dacă Ucraina nu va rezista, inclusiv Republica Moldova. 

În comentariul său, cancelarul german a punctat: „Vizita nu a decurs așa cum a sperat Zelenski. Cred că pot spune asta aici. Dar arată și că noi, europenii, mai avem multe de făcut pentru a pune capăt acestui război din Ucraina cât mai repede posibil.

Acest război s-ar putea încheia în 24 de ore dacă Ucraina ar înceta luptele și ar ceda țara Rusiei. Dar atunci nu putem decât să presupunem că mâine va fi o altă țară atacată de Rusia. Ar putea fi Moldova, ar putea fi statele baltice. Chiar și aici, acasă, vedem în fiecare zi cum Rusia lansează atacuri cibernetice, cum Rusia este responsabilă de dezinformare și de alte multe lucruri.”

Merz a pledat joi pentru o Europă mai puternică, într-un important discurs pe teme de politică externă, care s-a referit la propunerile de reformă la Bruxelles, pacea din Gaza și conflictul în curs din Ucraina, transmite euronews

În discursul susținut în Bundestag, camera inferioară a parlamentului german, înaintea reuniunii Consiliului european de săptămâna viitoare de la Bruxelles, el a apreciat că UE trebuie să învețe din planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump pentru a acționa cu mai multă „hotărâre” pe scena globală.

