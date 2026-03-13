Putin cere măsuri urgente pentru protejarea infrastructurii critice a Rusiei după atacurile ucrainene

Vladimir Putin a cerut măsuri urgente pentru protejarea infrastructurii critice a Rusiei în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, a anunţat vineri Kremlinul, după o serie de atacuri ucrainene care au vizat obiective militare şi industriale din interiorul țării.

Preşedintele Putin le-a cerut viceprim-ministrului Aleksandr Novak, ministrului transporturilor Vitali Saveliev şi ministrului construcţiilor Irek Faizullin să raporteze despre măsurile propuse în observaţiile sale introductive, restul întâlnirii nefiind făcut public, informează Reuters.

Ucraina a declarat pe 10 martie că a folosit rachete britanice Storm Shadow pentru a lovi o fabrică care producea dispozitive semiconductoare şi microcipuri integrate pentru rachete în oraşul Briansk, situat la puţin peste o sută de kilometri de graniţa cu Ucraina.

După acest atac, care a ucis şase persoane, unii bloggeri de război ruşi şi-au exprimat uimirea că un obiectiv atât de crucial pentru satisfacerea nevoilor Rusiei pe câmpul de luptă nu fusese evacuat în cei patru ani de război şi funcţiona în raza de acţiune a rachetelor ucrainene.

Pe 25 februarie, dronele ucrainene au lovit o uzină chimică deţinută de producătorul de îngrăşăminte Akron în oraşul Dorogobuj, eliminând aproximativ 5% din producţia de îngrăşăminte a Rusiei chiar înainte de declanşarea crizei de aprovizionare cauzată de atacurile SUA-Israel asupra Iranului.

Joi, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a fost dejucată încercarea Ucraina de a ataca o staţie de pompare operată de gigantul Gazprom, care exportă gaze naturale prin conducta submarină TurkStream către clienţii europeni.

Pe 2 martie, Sheskharis, un important terminal petrolier de pe coasta rusă a Mării Negre, a suspendat încărcările după un atac cu dronă ucraineană care a rănit cinci persoane, a avariat 20 de clădiri şi a dat foc unui terminal de combustibil.

În mijlocul acestor atacuri intensificate, Rusia a încetinit sau a oprit internetul mobil la Moscova şi în alte oraşe mari ca parte a ceea ce Kremlinul a descris drept măsuri de securitate.

Deşi astfel de incidente au devenit comune în Rusia în timpul războiului din Ucraina, Moscova nu le-a mai experimentat anterior la o asemenea scară de la începerea războiului, milioane de oameni pierzând accesul la servicii populare precum aplicaţii de hărţi sau de solicitare a serviciilor oferite de taxiuri.

