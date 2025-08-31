Live TV

„Putin este un prădător”: Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus

Data publicării:
Ursula von der Leyen donald tusk
Ursula von der Leyen și Donald Tusk / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Declarațiile lui Donald Tusk

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj dur la granița Poloniei cu Belarus, în contextul tensiunilor provocate de Rusia. Ea l-a numit pe Vladimir Putin „un prădător” și a avertizat că liderul de la Kremlin „nu se schimbă și nu se va schimba”.

Președinta Comisiei Europene se află într-un turneu în așa-numitele state de pe linia frontului pentru a le reasigura de sprijinul UE împotriva agresiunii ruse, relatează Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu s-a ferit de cuvinte și l-a descris dur pepreședintele rus Vladimir  Putin, în timpul unei vizite,  duminică, la granița Poloniei cu Belarus.

El este un prădător Trebuie să păstrăm sentimentul de urgență, pentru că știm că Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba.

Șefa Comisiei se află într-un turneu în șapte țări de pe așa-numita linie a frontului, pentru a le reasigura de sprijinul UE împotriva agresiunii ruse. Vizita sa coincide cu intensificarea eforturilor președintelui SUA, Donald Trump, de a negocia un armistițiu în războiul declanșat de Putin împotriva Ucrainei, aflat acum în al patrulea an.

Pe lângă Polonia, von der Leyen vizitează Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia — toate având graniță cu Rusia sau Belarus — precum și Bulgaria și România, într-o mișcare ce reprezintă cel mai amplu demers diplomatic al său privind securitatea și apărarea UE de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei în Ucraina, la începutul lui 2022.

Declarațiile lui Donald Tusk

Von der Leyen și premierul polonez Donald Tusk au vizitat Ozierany Male, în apropierea unei secțiuni a noului gard electric ridicat la frontiera polono-belarusă. Tusk a spus că granița este „la fel de importantă” precum visul de eliberare de sub „dominația sovietică” de acum 45 de ani, referindu-se la aniversarea acordului istoric din 31 august 1980.

„Polonia, Europa, NATO, Statele Unite trebuie din nou, exact cum am făcut atunci, exact cum am simțit sprijinul întregului Occident acum 45 de ani, când a fost fondată Solidaritatea, să fie astăzi foarte dure, hotărâte și să arate solidaritate față de această nouă versiune a imperiului răului”, a spus Tusk.

El a adăugat că von der Leyen a venit la frontiera polono-belarusă „pentru a găsi argumente care să convingă întreaga Europă că aceasta este granița pe care trebuie să o apărăm și în care trebuie să investim bani europeni.”

Președinta Comisiei a transmis că, în săptămânile următoare, executivul european va pregăti o foaie de parcurs privind modul în care să fie investite sume suplimentare în postura de apărare a UE, care va fi discutată la Consiliul European de la începutul lunii octombrie.

Tot duminică, von der Leyen va fi în Bulgaria pentru a se întâlni cu premierul Rossen Jeliazkov, înainte de a-și încheia turneul luni, cu vizite în România, pentru a se întâlni cu președintele Nicușor Dan, și în Lituania, unde se va vedea cu președintele Gitanas Nausėda.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru Rogobete face declaratii
1
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
Digi Sport
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan: Magistraţii din România au muncit anii ăştia de două...
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
Surse Digi24: Coaliția se pregătește să taie 70.000 de posturi din...
accident autocar
Accident grav în județul Cluj: Un autocar cu zeci de persoane s-a...
tzanca
Val de plângeri la CNA, după ce cântărețul de manele Tzancă Uraganu a...
Ultimele știri
Scandal la Spitalul Județean de Urgență Craiova: un suspect drogat a încercat să înghită procesul verbal întocmit de polițiști
Sagrada Familia, stropită cu vopsea roșie de două femei, în semn de protest: „Vrem dreptate climatică!” 
Incendiu la locomotiva unui tren de călători, în judeţul Constanţa
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan ursula von der leyen
Nicușor Dan anunță agenda discuțiilor de luni cu Ursula von der Leyen, la întâlnirea de la Constanța
profimedia-1029621150
Casa Albă crede că Europa împiedică, în secret, sfârșitul războiului din Ucraina: „Unii continuă să opereze într-un tărâm de basm”
Xi Jinping și Vladimir Putin
Putin merge în China, într-o vizită „fără precedent”. Ce va încerca liderul rus să obțină de la Xi Jinping, în contextul războiului
vladimir putin
Putin critică sancțiunile „discriminatorii” ale Occidentului înaintea vizitei în China
(SCO Tianjin Summit) CHINA TIANJIN INDIAN PM ARRIVAL (CN)
Narendra Modi, premierul Indiei, a ajuns în China pentru un summit regional, o premieră în ultimii 7 ani
Partenerii noștri
Pe Roz
O mireasă a dezvăluit ce sfat a primit de la mătușa ei cu câteva săptămâni înainte de nuntă: „Chiar a spus...
Cancan
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de...
Adevărul
România, ironizată și simpatizată în Balcani: „Vampiri. Urși peste tot. Le place să bârfească la muncă și îi...
Playtech
Furtună puternică pe litoralul românesc: rafale de peste 70 km/h în Mamaia și Constanța
Digi FM
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului, cerută în căsătorie de French Montana. Cât valorează inelul de logodnă cu...
Digi Sport
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Ea și Enrique Iglesias...
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
Adevarul
Bulgarii se feresc din calea șoferilor români: „Sunt complet imprudenți. Viteze foarte mari, depășiri în...
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie