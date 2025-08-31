„Putin este un prădător”: Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj dur la granița Poloniei cu Belarus, în contextul tensiunilor provocate de Rusia. Ea l-a numit pe Vladimir Putin „un prădător” și a avertizat că liderul de la Kremlin „nu se schimbă și nu se va schimba”.

Președinta Comisiei Europene se află într-un turneu în așa-numitele state de pe linia frontului pentru a le reasigura de sprijinul UE împotriva agresiunii ruse, relatează Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu s-a ferit de cuvinte și l-a descris dur pepreședintele rus Vladimir Putin, în timpul unei vizite, duminică, la granița Poloniei cu Belarus.

El este un prădător Trebuie să păstrăm sentimentul de urgență, pentru că știm că Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba.

Șefa Comisiei se află într-un turneu în șapte țări de pe așa-numita linie a frontului, pentru a le reasigura de sprijinul UE împotriva agresiunii ruse. Vizita sa coincide cu intensificarea eforturilor președintelui SUA, Donald Trump, de a negocia un armistițiu în războiul declanșat de Putin împotriva Ucrainei, aflat acum în al patrulea an.

Pe lângă Polonia, von der Leyen vizitează Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia — toate având graniță cu Rusia sau Belarus — precum și Bulgaria și România, într-o mișcare ce reprezintă cel mai amplu demers diplomatic al său privind securitatea și apărarea UE de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei în Ucraina, la începutul lui 2022.

Declarațiile lui Donald Tusk

Von der Leyen și premierul polonez Donald Tusk au vizitat Ozierany Male, în apropierea unei secțiuni a noului gard electric ridicat la frontiera polono-belarusă. Tusk a spus că granița este „la fel de importantă” precum visul de eliberare de sub „dominația sovietică” de acum 45 de ani, referindu-se la aniversarea acordului istoric din 31 august 1980.

„Polonia, Europa, NATO, Statele Unite trebuie din nou, exact cum am făcut atunci, exact cum am simțit sprijinul întregului Occident acum 45 de ani, când a fost fondată Solidaritatea, să fie astăzi foarte dure, hotărâte și să arate solidaritate față de această nouă versiune a imperiului răului”, a spus Tusk.

El a adăugat că von der Leyen a venit la frontiera polono-belarusă „pentru a găsi argumente care să convingă întreaga Europă că aceasta este granița pe care trebuie să o apărăm și în care trebuie să investim bani europeni.”

Președinta Comisiei a transmis că, în săptămânile următoare, executivul european va pregăti o foaie de parcurs privind modul în care să fie investite sume suplimentare în postura de apărare a UE, care va fi discutată la Consiliul European de la începutul lunii octombrie.

Tot duminică, von der Leyen va fi în Bulgaria pentru a se întâlni cu premierul Rossen Jeliazkov, înainte de a-și încheia turneul luni, cu vizite în România, pentru a se întâlni cu președintele Nicușor Dan, și în Lituania, unde se va vedea cu președintele Gitanas Nausėda.

