„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Profimedia Images
Critici la adresa politicii germane față de Rusia „Trump a trezit Europa" „Ungaria este un punct slab" „China este adevăratul proprietar al Rusiei" „Ucraina luptă și pentru noi"

Ministrul eston de Externe a vorbit într-un interviu pentru BILD despre intențiile lui Vladimir Putin, dar și despre începuturile ideii privind o invazie pe scară largă. Din punctul de vedere al diplomatului, Putin luptă pur și simplu pentru viața sa. 

„Putin și-a declarat obiectivele încă din 2007, la Conferința de securitate de la München, și nimeni, absolut nimeni, nu l-a luat în serios”, deplânge Tsahkna naivitatea Europei, care s-a încheiat abia odată cu izbucnirea războiului total în Ucraina.

„Cu Putin nu se poate negocia și nu se poate coopera. Putin face exact ceea ce a făcut Stalin. Cooperează intens cu Europa pentru a pregăti agresiuni și ocupații.”

În interviul acordat ziarului BILD, Tsahkna descrie în mod deosebit de convingător consecințele unui eventual succes al Rusiei în Ucraina. „Dacă Putin va declara victoria în Ucraina, va continua în altă parte. Nu are altă opțiune. Luptă pentru viața sa.”

Astfel, estonianul face aluzie la tensiunile politice interne și la criticile aduse lui Putin din propriile rânduri, care în 2023 aproape că au dus la o revoltă în capitala Rusiei.

Agresiunea Rusiei nu mai este de mult o problemă îndepărtată, ci o realitate pentru vecinii săi. „Spațiul nostru aerian a fost încălcat, cel al Poloniei a fost încălcat, Putin testează deja NATO.”

Critici la adresa politicii germane față de Rusia

Tsahkna nu se abține de la critici la adresa politicii germane față de Rusia din ultimii ani și trasează o linie clară între fosta cancelară Angela Merkel  și actualul cancelar Friedrich Merz.

Ca răspuns la afirmația lui Merkel că Polonia și statele baltice ar fi favorizat războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Tsahkna replică: „Nu sunt deloc de acord cu fosta cancelară Merkel. A fost o greșeală strategică să se discute și să se negocieze atât de mult timp cu Putin. Nordstream 1, Nordstream 2 și așa mai departe. Să afirmi că Polonia și statele baltice sunt responsabile pentru agresiunea Rusiei este ceva ce nu pot înțelege deloc. Este regretabil că Merkel a spus asta.”

Și tuturor celor care, la fel ca Merkel pe vremuri, încă mai cred în basmul „schimbării prin comerț”, el le adresează un mesaj clar: „Acestor oameni le spun: treziți-vă, vă rog! Trăim într-o altă lume. Rusia atacă deja Europa astăzi. Hibrid.”

Ministrul estonian de externe are o opinie cu totul diferită despre poziția actuală a Berlinului. „Cu cancelarul Merz suntem mult mai uniți, iar Germania și-a schimbat politica față de Rusia și față de statele baltice.”

Diplomatul este de acord în mod expres și cu analiza situației de securitate: „Merz are dreptate când spune că nu mai trăim în pace. Nu este vorba doar de Ucraina, ci de întreaga Europă.”

„Trump a trezit Europa”

În timp ce mulți politicieni din Europa îl privesc cu scepticism pe Donald Trump, Tsahkna îl laudă pe președintele SUA în mod surprinzător de clar în special în ceea ce privește pregătirea pentru apărare.

„Interesant este că nu Putin a trezit Europa, ci Trump. El a spus foarte clar că, dacă noi, europenii, nu acționăm, atunci suntem singuri.”

În plus, estonianul laudă noua claritate a președintelui american după întâlnirea dezastruoasă cu Putin din Alaska.

„Trump este acum foarte clar în ceea ce privește Ucraina. El spune, de asemenea, că Rusia este slabă. În plus, Trump s-a exprimat clar cu privire la întrebarea dacă data viitoare ar trebui să doborâm avioanele rusești. El a spus că da, ar trebui să facem asta.”

„Ungaria este un punct slab”

În schimb, Viktor Orbán este criticat. Tsahkna vorbește deschis despre rolul Ungariei în cadrul UE și în relația cu Rusia.

„Ungaria este un punct slab când vorbim despre o poziție unitară a Europei față de Rusia. Și poporul maghiar a suferit sub ocupația sovietică. De aceea, nu înțeleg deloc de ce se cooperează cu Putin.”

„China este adevăratul proprietar al Rusiei”

Politicianul specializat în politică externă se exprimă foarte clar cu privire la rolul Chinei ca susținător al Kremlinului.

„China este astăzi facilitatorul economic și adevăratul proprietar al Rusiei. Rusia face treaba murdară a Chinei, punând presiune pe Europa și divizând-o. Economia Rusiei nu este mai mare decât cea a Țărilor de Jos, lucru pe care majoritatea nu îl realizează.

Cu toate acestea, avem cu toții relații cu China. Noi, ca Europa, ar trebui totuși să îi clarificăm Chinei că nu este bine pentru relația noastră dacă Beijingul susține războiul Rusiei împotriva Ucrainei, deoarece acesta este și un război împotriva noastră.”

„Ucraina luptă și pentru noi”

În cele din urmă, ministrul de externe al Estoniei explică de ce țara sa este atât de solidară cu Ucraina și cu lupta acesteia împotriva ocupanților ruși.

„Când eram ministru al apărării în 2017, Rusia a staționat 120 000 de soldați de cealaltă parte a frontierei, care ar fi putut ataca în 48 de ore. Acești soldați se află acum în Ucraina. Erau destinați nouă, dar acum sunt blocați în Ucraina. De aceea, Ucraina luptă și pentru noi.”

