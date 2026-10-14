Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, critică decizia lui Donald Trump de a relaxa sancțiunile asupra motorinei rusești și afirmă că Vladimir Putin consideră acordul o victorie. Într-un interviu acordat emisiunii „Piers Morgan Uncensored”, liderul ucrainean a spus că se simte „trădat”. În paralel, Kremlinul susține că nu înțelege termenii armistițiului energetic anunțat de Trump, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, anunță The Independent.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a criticat pe Donald Trump după decizia liderului american de a relaxa sancțiunile asupra motorinei rusești. Zelenski a afirmat că Vladimir Putin „râde” în urma acordului, pe care îl consideră o victorie pentru liderul de la Kremlin.

„Acum Putin râde pentru că, vreau să spun, pentru el acest acord privind motorina reprezintă o victorie simplă”, a declarat Zelenski.

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În același timp, Rusia a transmis că nu înțelege termenii presupusului armistițiu energetic anunțat de Donald Trump în legătură cu războiul din Ucraina. Declarația vine în contextul în care forțele ruse au continuat să atace orașe și instalații energetice ucrainene.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu știe exact ce presupune acordul și a cerut clarificări cu privire la condițiile acestuia.

„Care este conturul armistițiului energetic și ce înseamnă acesta? A fost specificat?”, le-a spus Peskov jurnaliștilor.

Donald Trump nu a prezentat public detaliile armistițiului după ce a anunțat înțelegerea în weekend. Potrivit unui consilier al Casei Albe, citat de publicația Axios, acordul se aplică doar rafinăriilor de petrol, nu întregii rețele energetice.

Anunțul privind armistițiul a venit în contextul în care Rusia a lovit, în timpul nopții, mai multe instalații energetice din Ucraina, potrivit primarului Kievului, Vitali Klitschko.

Continuarea loviturilor asupra infrastructurii energetice ridică semne de întrebare cu privire la aplicarea înțelegerii și la obiectivele pe care aceasta le acoperă efectiv. În lipsa unor detalii publice clare din partea președintelui american, rămâne neclar în ce condiții ar trebui să fie oprite atacurile și ce instalații ar urma să fie protejate.

Pentru Kiev, relaxarea sancțiunilor asupra motorinei rusești și continuarea atacurilor rusești reprezintă motive de îngrijorare cu privire la sprijinul american și la eficiența înțelegerilor anunțate. Zelenski a avertizat că Ucraina pierde un partener puternic, în timp ce Kremlinul solicită clarificări asupra condițiilor armistițiului energetic.

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Editor : C.A.