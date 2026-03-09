Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb

Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că Rusia este pregătită să furnizeze din nou petrol și gaze țărilor europene, însă a sugerat că acest lucru ar putea deveni posibil doar în anumite condiții. Liderul de la Kremlin a făcut afirmațiile în contextul creșterii prețurilor la energie și al discuțiilor privind sancțiunile impuse Moscovei.

Preşedintele rus Vladimir Putin dă asigurări luni că este pregătit să furnizeze ţărilor europene petrol şi gaze naturale, în cazul în care acestea se declară în favoarea unei „colaborări durabile şi stabile” cu Moscova, după o „explozie” a preţurilor din cauza Războiului din Orientul Mijlociu, relatează News.ro.

„Suntem pregătiţi să cooperăm cu europenii, dar avem nevoie ca ei să ne dea semnale care să arate că sunt pregătiţi şi doritori”, a declarat liderul de Kremlin într-o reuniune givernamentală consacrată situaţiei pe piaţa hidrocarburilor.

„Dacă întreprinderile europene, cumpărătorii europeni, decid brusc să se reorienteze şi să ne garanteze o colaborare durabilă şi stabilă, indiferent de conjunctura politică (...), noi n-am refuzat niciodată”, a declarat el.

Secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent a sugerat să se ridice sancţiunile impuse petrolului rusesc cu scopul de a se „crea ofertă”.

Rusia a fost timp de ani de zile un furnizor majore de petrol şi de gaze naturale al statelor membre ale Uniunii Europene (UE) - mai ales al Germaniei şi ţărilor din Europa de Est, după care acestea s-au reorientat după ce Putin a lansat invazia la scară mare a Ucrainei, în februarie 2022.

Sectorul rus al hidrocarburilor este vizat de multiple sancţiuni impuse de Occident, iar două dintre conductele principale de export către Europa au fost oprite. Este vorba despre gazoductele Nord Stream, sabotate de către un comando ucrainean în 2022 şi oleoductul Drujba, care traversează Ucraina, avariat în ianuarie într-un atac rusesc şi care se află în centrul unui război diplomatic între Kiev, Budapesta şi Bratislava.

Citește și Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte

Începând din 2022, Rusia şi-a reorientat o mare parte a exporturilor către alte pieţe - India, Turcia şi China. În privinţa Europei, Vladimir Putin a dat asigurări că Rusia va continua să furnizeze în orice caz Ungariei şi Slovaciei, pe care le-a catalogat drept „parteneri fiabili”.

Preţurile hidrocarburlor cresc de la începutul bombardamentelor masive ale Statelor Unite şi Israelului în Iran, care au afectat ţările exportatoare de la Golful Persic. Luni, petrolul a depăşit pragul de 100 de dolari barilul.

Citește și Războiul din Iran lovește piețele: Croația și Coreea de Sud plafonează combustibilul, Bangladesh sporește paza la benzinării

Editor : M.I.