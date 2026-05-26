Putin șterge datoriile rușilor care se înrolează în armată pentru a lupta în Ucraina

Vladimir Putin a promulgat o lege prin care Rusia anulează datoriile de până la 10 milioane de ruble ale persoanelor care semnează contracte pentru a lupta în Ucraina, într-o nouă încercare a Kremlinului de a atrage recruți pentru război, relatează Agerpres.

De peste patru ani, Rusia oferă salarii atractive şi beneficii sociale persoanelor care se alătură ofensivei sale din Ucraina, lansată în februarie 2022.

Noua lege prevede anularea datoriilor până la suma de 10 milioane de ruble (circa 120.000 de euro) pentru cei care au semnat un contract cu armata începând cu 1 mai 2026 şi în cazul cărora erau deja deschise proceduri de recuperare a acestor datorii.

Aceasta lege prevede, de asemenea, o posibilă anulare a datoriilor soţului/soţiei persoanei care semnează contractul cu armata. Potrivit noului text, contractul trebuie semnat pentru o perioadă minimă de un an şi prevede participarea la „operaţiunea militară specială”, termenul folosit de Kremlin pentru a descrie ofensiva din Ucraina.

Economia rusă este afectată de costurile războiului din Ucraina, nevoile forţelor armate având prioritate faţă de cele ale altor sectoare. Kremlinul se străduieşte, de asemenea, să ofere o ascensiune socială militarilor care se întorc de pe front, oferindu-le locuri de muncă importante în Rusia.

Editor : M.I.