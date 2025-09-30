Live TV

„Putin știe în adâncul sufletului că nu poate câștiga războiul”, crede Keith Kellogg. Ce spune despre doborârea avioanelor rusești

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Emisarul special al SUA, Keith Kellogg, vorbind la Forumul de Securitate de la Varșovia, a spus că el crede că liderul rus Vladimir Putin înțelege că nu poate câștiga războiul contra Ucrainei, potrivit The Guardian.

„Cred că probabil în adâncul sufletului el (Putin – n.r.) înțelege că nu poate câștiga acest război. Pentru el, aceasta este o luptă care nu poate fi câștigată pe termen lung. Nu se va întâmpla”, a afirmat Kellogg.

Întrebat despre incidentele recente legate de dronele și avioanele rusești în Europa, el a părut să-și exprime sprijinul pentru ideea de a trage asupra aparatelor de zbor ale Moscovei care traversează spațiul aerian al NATO, potrivit sursei citate.

„Dintr-o perspectivă militară, aș spune că uneori trebuie să ridici așa-numitul nivel de risc pentru a răspunde la aceste situații. Vă voi da un bun exemplu... Acum câțiva ani, în 2015, rușii au invadat spațiul aerian turcesc. Ce au făcut turcii? L-au doborât. Bine, asta vă va atrage atenția destul de repede, nu-i așa?”

„Asta vreau să spun prin creșterea nivelului de risc. Știu că e periculos. Înțeleg asta. Dar uneori trebuie să te întrebi: Unde te duci?”

Luni, 29 septembrie, Kellogg a confirmat că liderul american Donald Trump consideră oportun ca trupele ucrainene să efectueze atacuri la distanță lungă în adâncul teritoriului rus.

Citește și:

Vicepreședintele JD Vance: SUA discută transferul de rachete Tomahawk către Ucraina

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
4
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Dmitri Peskov
5
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A...
mihai jurca
Șeful cancelariei lui Bolojan, Mihai Jurca, la Interviurile...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWQ2Yjk0MzI1NjhkYmZhMWIxOGM3MTdmMmVmZmRhMDMy.thumb
Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23...
Flag of the United States waving with the American Capitol blurred in the background
De ce nu investesc americanii în România. Raport SUA: Corupție, lipsă...
Ultimele știri
Ministrul Energiei: Schemele de ajutor pentru energie vor continua. Nu vor fi creșteri ale facturii de gaz
Trump și-a amintit de conflictul cu Medvedev în discursul din fața generalilor SUA: „O persoană stupidă. A folosit cuvântul nuclear”
Andrew Tate se compară cu Donald Trump, după ce a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
generali americani la intalnirea cu trump
Motivul neverosimil pentru care Donald Trump ar concedia generali ai armatei americane
80th Session of UN General Assembly in New York
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: are „trei sau patru zile” la dispoziție să răspundă planului pentru pacea în Fâșia Gaza
ofițer militar rus
Ucraina a anunțat eliminarea unui ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse, într-o operațiune la peste 600 de kilometri de front
Cabinet meeting of the Federal Government
Cancelarul Germaniei numește planul lui Trump pentru Gaza „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului
tanc-israel
Hamas analizează planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza: „Începe o serie de consultări”
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei...
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Pro FM
Madonna, primul interviu după 9 ani de tăcere: "Au fost momente în viața mea în care m-am gândit la...
Film Now
Russell Crowe, vizibil mai slab pe scena Festivalului de Film de la Zurich. Imaginile cu actorul au făcut...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...