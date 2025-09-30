„Putin știe în adâncul sufletului că nu poate câștiga războiul”, crede Keith Kellogg. Ce spune despre doborârea avioanelor rusești

Emisarul special al SUA, Keith Kellogg, vorbind la Forumul de Securitate de la Varșovia, a spus că el crede că liderul rus Vladimir Putin înțelege că nu poate câștiga războiul contra Ucrainei, potrivit The Guardian.

„Cred că probabil în adâncul sufletului el (Putin – n.r.) înțelege că nu poate câștiga acest război. Pentru el, aceasta este o luptă care nu poate fi câștigată pe termen lung. Nu se va întâmpla”, a afirmat Kellogg.

Întrebat despre incidentele recente legate de dronele și avioanele rusești în Europa, el a părut să-și exprime sprijinul pentru ideea de a trage asupra aparatelor de zbor ale Moscovei care traversează spațiul aerian al NATO, potrivit sursei citate.

„Dintr-o perspectivă militară, aș spune că uneori trebuie să ridici așa-numitul nivel de risc pentru a răspunde la aceste situații. Vă voi da un bun exemplu... Acum câțiva ani, în 2015, rușii au invadat spațiul aerian turcesc. Ce au făcut turcii? L-au doborât. Bine, asta vă va atrage atenția destul de repede, nu-i așa?”

„Asta vreau să spun prin creșterea nivelului de risc. Știu că e periculos. Înțeleg asta. Dar uneori trebuie să te întrebi: Unde te duci?”

Luni, 29 septembrie, Kellogg a confirmat că liderul american Donald Trump consideră oportun ca trupele ucrainene să efectueze atacuri la distanță lungă în adâncul teritoriului rus.

