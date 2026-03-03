Live TV

Putin va mobiliza încă 400.000 de soldați. „Este un număr uriaș”, anunță Zelenski

Data publicării:
Putin ridică paharul de șampanie
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu publicat marți, 3 martie, că președintele rus Vladimir Putin se pregătește să mobilizeze 400.000 de soldați suplimentari, în ciuda pierderilor lunare tot mai mari.

Într-un interviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera, Zelenski a afirmat că Rusia pierde până la 35.000 de soldați pe lună.

„Este un număr gigantic”, a spus Zelenski, adăugând că „acum Putin este pe cale să mobilizeze 400.000 de soldați noi”.

Cu toate acestea, el a susținut că armata Rusiei „a încetat să crească”, deoarece pierderile sunt aproximativ egale cu numărul de noi recruți.

„Sunt imobilizați, aproape de criză”, a spus Zelenski. „Negocierile serioase vor începe când armata lui va începe să se micșoreze.”

Răspunzând la o întrebare despre populația mai numeroasă a Rusiei și atacurile continue asupra infrastructurii energetice ucrainene, Zelensky a spus că Ucraina caută atât reziliență diplomatică, cât și militară.

„Căutăm dialogul, vrem pace. În paralel, însă, încercăm să fim puternici. Producem resurse tehnice și mai multe drone care compensează lipsa soldaților”, a spus el.

El a adăugat că Ucraina își diversifică metodele de război pentru a compensa provocările demografice și constrângerile legate de forța de muncă.

„Nu pierdem, iar Rusia nu este satisfăcută”, a spus Zelenski.

