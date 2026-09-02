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Rachete Iris-T și mii de drone. Germania crește subtanțial ajutorul acordat Ucrainei după incidentul din Leipzig

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rachete iris-t de apărare antiaeriană
Sistem de apărare antiaeriană cu rachete IRIS-T, precum cele livrate Ucrainei. Foto: Profimedia Images
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Germania intenționează să furnizeze Ucrainei, în curând, rachete suplimentare de tip „sol-aer” din clasa Iris-T și câteva mii de drone de atac. Livrările ar putea începe încă din septembrie, a informat postul de televiziune german N-tv, citând surse guvernamentale.

Potrivit acestora, Berlinul intenționează, de asemenea, să extindă cooperarea cu Kievul în domeniul informațiilor. Decizia este legată de incidentul cu dronele de la aeroportul Leipzig/Halle, pentru care autoritățile germane au atribuit responsabilitatea Rusiei.

După incidentul de la Leipzig, oficialii europeni au promis, de asemenea, să intensifice sprijinul acordat Ucrainei și să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei, relatează Bloomberg. „Dacă scopul era să ne facă să ne gândim de două ori înainte de a sprijini Ucraina, pot spune că acest lucru nu a făcut decât să-mi întărească hotărârea”, a comentat incidentul președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a adăugat că echipa sa caută modalități de a limita și mai mult bugetul militar rus, iar UE trebuie să elimine „toate lacunele de care profită Rusia”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și miniștrii de externe ai țărilor UE, reuniți la summitul din Irlanda, au calificat incidentul drept o manifestare a amenințării hibride în creștere. Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a precizat că aceasta include sabotaje, incendii, explozii, încălcări ale spațiului aerian cu drone și rachete de croazieră.

În același timp, UE analizează solicitarea Ucrainei de a permite utilizarea fondurilor din împrumutul acordat de bloc, în valoare de 90 de miliarde de euro, pentru achiziționarea rachetelor americane de interceptare Patriot. Pentru aceasta va fi necesară o derogare de la regulile care acordă prioritate achizițiilor europene. Țările UE urmează să voteze asupra acestei chestiuni luni viitoare.

În plus, câteva țări europene au propus din nou utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina. Ideea s-a lovit anterior de rezistența Belgiei, unde se află cea mai mare parte a acestor fonduri. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, a declarat că a sosit momentul unei „discuții serioase” privind utilizarea acestora.

Pe 4 august, pe teritoriul aeroportului Leipzig/Halle a fost descoperită o dronă încărcată cu exploziv lângă un avion militar de transport ucrainean, utilizat pentru transportul de mărfuri militare. Conform versiunii anchetei, aparatul era destinat unui atac asupra avionului. Ulterior, anchetatorii germani au găsit încă o dronă în apropierea aeroportului, iar a doua zi — aproximativ 50 de grame de exploziv, probabil hexohen.

În urma anchetei, autoritățile germane au acuzat Rusia de organizarea unui act de sabotaj. Ministrul german de externe, Johann Wadepuhl, a declarat că Berlinul va continua să sprijine Ucraina și va lua măsuri pentru a îngreuna desfășurarea unor astfel de operațiuni rusești în Germania și în alte țări europene.

Editor : A.R.

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