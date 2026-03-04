Live TV

Radu Miruţă a vorbit cu Roberta Metsola despre nevoia unui SAFE 2: „Statul român poate contribui la strategia militară europeană”

Radu Miruță și Roberta Metsola. Foto: Radu Miruță/ Facebook

Ministrul Apărării, Radu Mirţă, afirmă că a discutat cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, despre nevoia unui SAFE 2, despre includerea direct în regulamentul unui potenţial nou program SAFE a contribuţiei industriilor naţionale de apărare. „Statul român are multe fabrici cu tehnologie de ultimă generaţie, are platforme ale vechilor fabrici, deja certificate, poziţionate strategic, cu depozite, buncăre, poligoane care pot fi o parte componentă a unei noi strategii europene de extindere a capacităţilor de producţie a armamentului”, susţine el.

„Nevoile României au şanse să devină priorităţi europene atunci când sunt adresate direct şi în faţa factorilor de decizie. Am vorbit astăzi cu Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European, despre nevoia unui SAFE 2, despre cum să includem direct în regulamentul unui potenţial nou program SAFE contribuţia industriilor naţionale de apărare”, a afirmat Radu Miruţă, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului Apărării, statul român „are multe fabrici cu tehnologie de ultimă generaţie, are platforme ale vechilor fabrici, deja certificate, poziţionate strategic, cu depozite, buncăre, poligoane care pot fi o parte componentă a unei noi strategii europene de extindere a capacităţilor de producţie a armamentului”.

Acestea „pot acomoda tehnologia deţinută de mari companii care nu deţin, în schimb, aceste bunuri”, a argumentat Miruţă.

„În biroul preşedintei Parlamentului European de la Bruxelles am introdus, de asemenea, subiectul dezinformării. Internetul nu are graniţe, iar problema trebuie abordată la nivel european, cu neatingerea libertăţii de exprimare, dar cu efecte care să limiteze propagarea informaţiilor false. Am depus acum un an în Parlamentul României un astfel de proiect, care trebuie îmbunătăţit, dar care este de pus pe masă. Îi mulţumesc colegului meu, europarlamentarul Dan Barna, care face eforturi permanente ca interesele României să fie pe agenda Parlamentului European”, a transmis el.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Apărării (MApN), în cadrul discuţiilor, Radu Miruţă a evidenţiat importanţa consolidării dimensiunii de apărare la nivelul Uniunii Europene, subliniind necesitatea asigurării unor alocări adecvate prin viitorul Cadru Financiar Multianual pentru sprijinirea finanţării industriei europene de apărare. Ministrul Apărării a pledat pentru o abordare consolidată la nivel european în vederea simplificării procedurilor şi instrumentelor din domeniul apărării, astfel încât statele membre să poată accesa într-un mod mai eficient fonduri europene dedicate.

„Un punct de interes al dialogului l-a constituit importanţa iniţiativei SAFE (Acţiunea pentru securitatea Europei) pentru România, atât din perspectiva consolidării bazei industriale şi tehnologice de apărare, cât şi a creşterii rezilienţei în regiunea Mării Negre. De asemenea, cei doi oficiali au abordat şi subiectul referitor la propunerea României ca, pentru o continuare a programului SAFE, să fie gândit un regulament care sa includă maparea exactă a facilităţilor industriale existente şi includerea directă a acestora în program”, a arătat MApN.

Totodată, Miruţă şi Metsola au discutat despre pericolul dezinformării şi despre soluţiile tehnice, versus cele politice, cu privire la acest flagel.

„În contextul evoluţiilor de securitate din vecinătatea estică, ministrul Miruţă a reiterat importanţa menţinerii unei atenţii sporite asupra regiunii Mării Negre, în contextul agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, precum şi a implicaţiilor mai largi generate de instabilitatea din alte regiuni, inclusiv din Orientul Mijlociu. Oficialul român a subliniat necesitatea unei abordări coerente şi unitare la nivel european şi euro-atlantic, în coordonare strânsă cu NATO. Discuţiile de astăzi au reconfirmat relevanţa strategică a Flancului Estic al NATO pentru securitatea euro-atlantică. Ministrul apărării naţionale a evidenţiat contribuţia consistentă a României la măsurile de consolidare a posturii aliate de descurajare şi apărare, precum şi angajamentul ferm pentru creşterea investiţiilor în domeniul apărării”, a adăugat MApN.

 

