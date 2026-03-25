Președintele Donald Trump a criticat Europa pentru că a rămas pe tușă în războiul din Iran, însă multe țări europene joacă un rol crucial de sprijin, scrie Wall Street Journal.

Deși mulți lideri europeni au criticat public atacurile americane asupra Iranului, în culise, bazele lor militare facilitează una dintre cele mai complexe operațiuni logistice în care a fost implicată Armata americană în ultimele decenii.

Oficialii spun că, în ultimele săptămâni, bombardiere, drone și nave americane au fost alimentate cu combustibil, înarmate și lansate prin baze din Marea Britanie, Germania, Portugalia, Italia, Franța și Grecia.

Dronele de atac sunt dirijate de la o bază americană extinsă de la Ramstein, Germania, centrul nervos al operațiunilor americane împotriva Iranului, potrivit oficialilor germani și americani. Bombardiere grele B-1 au fost fotografiate încărcând muniții și combustibil la RAF Fairford, Marea Britanie. USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, este în prezent andocat la o bază navală din Creta pentru a fi reparat după ce a suferit avarii în urma unui incendiu.

Generalul Alexus Grynkewich al Forțelor Aeriene Americane, comandantul militar de rang înalt al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat într-o mărturie recentă în Senat că majoritatea aliaților europeni „au fost extrem de disponibili să acorde sprijin”.

Continentul, care găzduiește aproximativ 40 de baze militare americane și 80.000 de militari americani, este o „rampă de lansare” pentru operațiunile SUA atât în ​​Orientul Mijlociu, cât și în Africa.

„Distanțele sunt mai scurte, este mai puțin costisitor și este mult mai ușor să proiectăm puterea cu rețeaua noastră de baze și aliați”, a spus el.

Ani de zile, Trump și-a criticat omologii europeni pentru că nu au investit în armatele lor și a sugerat că America ar putea retrage sprijinul pentru NATO, inclusiv recent, când europenii au refuzat inițial să răspundă apelurilor sale de a escorta navele prin Strâmtoarea Ormuz. „LAȘI, ne vom AMINTI!”, a postat Trump, vineri, pe rețelele sociale.

Operațiunea Epic Fury arată prețul pe care America l-ar plăti dacă și-ar retrage complet prezența militară de pe continent.

Deși forțele armate europene s-au redus de la sfârșitul Războiului Rece, ele rămân aliați de încredere. O rețea de acorduri bilaterale cu guvernele europene, în mare parte creată în timpul confruntării cu Uniunea Sovietică, permite amplasarea muniției, tehnologiei și personalului american în bazele europene.

„Locația Europei – la intersecția dintre Africa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală – o face ideală pentru o desfășurare rapidă în toate direcțiile”, a declarat, anul trecut, generalul-maior în retragere Gordon B. Davis, fost director de operațiuni la Comandamentul European al SUA, pentru Centrul pentru Analiza Politicilor Europene.

Bazele din Europa găzduiesc capacități esențiale de informații și recunoaștere ale SUA. Avioanele se pot realimenta și reînarma la sol, în loc să zboare multe ore suplimentare înapoi în SUA. Bazele permit SUA să detecteze rapid amenințările care se îndreaptă spre țară, să descurajeze Rusia și să proiecteze forțe în străinătate, spun analiștii.

Această configurație a fost pusă la încercare de conflictul actual. Liderii europeni sunt precauți să fie văzuți ca susținând direct războiul, care crește costurile energiei și se dovedește a fi profund nepopular în rândul alegătorilor. De asemenea, ei vor să evite alienarea SUA, care stă la baza securității lor.

Până în prezent, disidența politică de la vârf nu s-a tradus în constrângeri operaționale pe teren.

Excepție face Spania, care a refuzat Statelor Unite permisiunea de a utiliza baze militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul. Unele aeronave americane staționate acolo au fost mutate în baze din Germania și Franța.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a interzis, de asemenea, SUA să folosească bazele aeriene britanice în timpul atacului inițial asupra Teheranului. Ulterior, el și-a schimbat poziția, spunând că SUA ar putea efectua misiuni de bombardament „defensive” pentru a viza lansatoarele de rachete iraniene atât de la RAF Fairford, cât și de la baza Diego Garcia din Oceanul Indian.

Oficialii germani au subliniat în repetate rânduri că țara nu participă la acțiuni militare împotriva Iranului. Cancelarul Friedrich Merz și ministrul Apărării, Boris Pistorius, au exclus amândoi implicarea directă, subliniind că „acesta nu este războiul nostru”. Cu toate acestea, Germania găzduiește și facilitează infrastructura care face posibile aceste operațiuni.

Baza aeriană Ramstein din Germania, una dintre cele mai mari baze americane din lume, este acum un centru critic al întregii operațiuni din Orientul Mijlociu. Oficialii militari spun că este un nod central pentru comandă, comunicații și transmitere de date, în special pentru operațiuni cu drone și coordonarea atacurilor la distanță. Baza asigură o punte aeriană constantă între SUA, Europa și Golf, cu aeronave precum C-17 și C-130J care transportă personal, muniții și echipamente în regiunea Golfului.

Cel mai mare spital militar american din afara Americii este situat în apropiere. Alte instalații americane din Germania, inclusiv baza aeriană Spangdahlem și sediul central al comandamentului din Stuttgart, joacă roluri de sprijin în desfășurarea forțelor și planificarea strategică.

Un purtător de cuvânt al lui Merz a declarat că SUA au putut folosi bazele Ramstein și alte baze în războiul împotriva Iranului și că Guvernul german nu a avut nicio influență asupra operațiunilor americane în baza unor acorduri legale care datează de zeci de ani.

Unele țări europene au fost nerăbdătoare să-și prezinte rolul ca fiind doar logistic. Baza aeriană Aviano din Italia este o instalație majoră a Forțelor Aeriene ale SUA care găzduiește aeronave de realimentare, care facilitează misiuni de bombardament cu rază lungă de acțiune împotriva Iranului, spun oficialii. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat la începutul acestei luni că operațiunile SUA în bazele italiene „nu implică bombardamente”.

În mod similar, Franța a permis ca avioanele americane de realimentare să fie bazate în baza sa aeriană Istres-Le Tubé, potrivit Armatei franceze. „O aeronavă de realimentare este o benzinărie, nu un avion de vânătoare”, a declarat ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, la începutul acestei luni.

România a fost, de asemenea, de acord să găzduiască resurse logistice și de informații americane.

Baza aeriană portugheză Lajes, de pe insula Terceira din Azore, a servit drept un important centru logistic pentru operațiunile americane și a găzduit recent zeci de avioane americane de realimentare.

Pe insula grecească Creta, Golful Souda nu este doar un port vital în ape adânci, ci și una dintre puținele baze din Mediterană cu comunicații securizate care pot lansa avioane spion americane Rivet Joint. Acestea au survolat Iranul pentru a aduna informații de semnal, conform surselor open source.

Europa rămâne piatra de temelie a proiecției forțelor americane în lume, iar orice acțiune de a rupe aceste legături cu Europa „ar fi o pierdere uriașă pentru SUA”, spune Bence Nemeth, expert în apărare la King's College London. „Ar costa timp, bani și resurse”.

