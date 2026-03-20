Raport final despre cauzele blackout-ului din Spania, de anul trecut: 17 factori diferiți au provocat „o furtună perfectă”

O investigație complexă privind cauzele catastrofalei întreruperi de curent din Peninsula Iberică din aprilie anul trecut s-a încheiat fără a găsi nicio dovadă concludentă: pana de curent a avut loc ca urmare a interacțiunii a nu mai puțin de 17 factori diferiți și ridică semne de întrebare cu privire la guvernare și infrastructura inadecvată, potrivit Euractiv.

Practic, nimeni nu a ieșit nevinovat. Deși nivelul ridicat de energie regenerabilă din Spania – în ciuda acuzațiilor impulsive din momentul defecțiunii rețelei – nu a fost identificat drept cauză principală, s-a constatat că panourile solare de pe acoperișuri s-au declanșat prematur și ar putea necesita modernizare în multe cazuri.

19 din cele 21 de recomandări pentru a evita repetarea dezastrului – care a dus la oprirea comerțului, a tramvaielor, ascensoarelor și scărilor rulante – vizează în mod direct operatorii de rețele de înaltă tensiune din întreaga Europă.

Organismul european care reunește operatorii europeni de sisteme de transport, Entso-E, și-a publicat vineri raportul, după o anchetă independentă și aprofundată, impusă de legislația UE.

Colaps

Pe 28 aprilie 2025, la ora locală 12:32, tensiunea din rețeaua electrică spaniolă a început să crească brusc, iar o centrală solară masivă din sudul țării s-a deconectat de la rețea – primul semn că lucrurile nu mergeau conform planului într-o zi normală și însorită de primăvară.

În câteva secunde însă, situația era deja irecuperabilă, pentru că tensiunea rețelei continua să crească și tot mai multe unități de generare se opreau.

Damian Cortinas, directorul Entso-E, a descris ceea ce a urmat drept „cea mai mare pană de curent din Europa din ultimii 20 de ani”. A fost un eveniment ieșit din comun, declanșat de tensiunea de funcționare din rețea care a depășit cu mult obiectivul de 400 de kilovolți – întreruperile de curent sunt cauzate în mod normal de o pierdere de tensiune.

„Fără o singură cauză”

Anchetatorii Entso-E nu au identificat „nicio cauză unică” a defecțiunii rețelei, ci au numărat în schimb un număr uriaș de 17 factori despre care spun că au jucat un rol în pana de curent. Dar, per total, raportul lor final prezintă imaginea unui sistem de transport prost gestionat, pe care un expert tehnic, care a dorit să rămână anonim, l-a descris ca fiind „critic” la adresa operatorului rețelei de înaltă tensiune din Spania, Red Eléctrica.

Operatorul rețelei de înaltă tensiune a respins orice responsabilitate pentru pana de curent. „Red Eléctrica nu a dat greș”, a declarat compania într-un comunicat .

În schimb, de vină au fost evenimentele din rețea cunoscute sub numele de oscilații, precum și „deconectarea unui volum semnificativ de instalații fotovoltaice mici [și] cel puțin nouă deconectări incorecte”, a adăugat operatorul rețelei.

Cortinas a descris combinația de evenimente drept o „furtună perfectă”. Grupul independent de experți a declarat că printre cauze se numără panourile de energie regenerabilă programate greșit, setările de control învechite, declanșarea neașteptată a panourilor solare de pe acoperișuri și faptul că Spania este singura țară din UE cu o reglementare atât de laxă privind intervalele de tensiune.

Un factor central al creșterii tensiunii a fost „puterea reactivă”, care este utilizată pentru stabilizarea liniilor electrice de înaltă tensiune de curent alternativ prin circulația acesteia, după cum este necesar. În acest caz, însă, Red Eléctrica nu a reușit să mențină controlul, iar nivelurile maxime au declanșat o cascadă de opriri ale centralelor electrice, inclusiv ale centralelor pe gaz și hidroenergie.

Guvernare defectuoasă

Însă tema unificatoare din spatele „furtunii perfecte”, sugerează Entso-E, au fost problemele de guvernare din țară.

Centralele electrice convenționale, care în Spania funcționează în mare parte pe gaz, sunt de obicei esențiale pentru gestionarea energiei reactive – dar multe au produs mai puțin de 75% din ceea ce au spus că vor produce la momentul prăbușirii. Se pare că ar putea face acest lucru cu impunitate într-un sistem conceput astfel încât să nu existe „consecințe economice” pentru încălcarea regulilor.

Reactoarele shunt, concepute pentru a menține puterea reactivă sub control, trebuiau acționate manual – spre deosebire de Franța vecină, unde dispozitivele sunt programate să reacționeze, cel puțin parțial, automat la fluctuațiile de tensiune care pot răsturna o rețea electrică în câteva secunde.

Dintre cele 21 de recomandări ale experților adresate Europei pe scară largă pentru a evita viitoarele pene de curent de înaltă tensiune, 19 se adresează operatorilor de rețea înșiși – în special rolului lor în asigurarea faptului că generatorii de energie electrică ajută la controlul tensiunii în întregul sistem.

Entso-E a descoperit, de asemenea, că panourile solare de pe acoperișuri – o imagine comună într-o țară care s-a numărat printre cele mai entuziaste state europene care au adoptat energia regenerabilă – au contribuit la colapsul rapid al rețelei. Panourile mici – care furnizează o parte semnificativă din energia electrică a Spaniei în jurul prânzului – s-au oprit singure în primele etape ale penei de curent. Remedierea acestei vulnerabilități ar putea necesita modernizări potențial costisitoare.

