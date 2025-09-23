Live TV

Raport îngrijorător: Europa şi-a dublat exporturile de pesticide interzise în UE în ultimii şase ani

Uniunea Europeană a exportat anul trecut aproape 122.000 de tone de pesticide interzise în terţe ţări, un volum care este în creştere în ciuda „angajamentului Comisiei de a pune capăt acestei practici”, au avertizat ONG-urile Public Eye şi Unearthed într-un raport publicat marţi.

Peste jumătate din aceste volume au fost destinate ţărilor cu venituri mici şi medii, precum Brazilia, Vietnam, Maroc şi Ecuador, „unde standardele de siguranţă sunt adesea mai laxe, iar riscurile expunerii la pesticide sunt mai mari”, se arată în raport.

Conform datelor obţinute de ONG-uri de la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), „în 2024, statele membre ale UE au aprobat exportul a aproape 122.000 de tone de pesticide a căror utilizare este interzisă pe propriul sol din cauza unor riscuri inacceptabile pentru sănătate sau mediu". Este vorba de o „creştere de 50% faţă de cele aproximativ 81.000 de tone exportate în 2018”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Raportul precizează însă că, ţinând cont de faptul că Marea Britanie era în 2018 principalul exportator din blocul comunitar, „responsabil singură pentru 40% din exporturile blocului comunitar”, luând în calcul Brexitul, exporturile UE au crescut mai mult decât dublu în şase ani.

„În total, 75 de pesticide interzise în UE au fost declarate la export în 2024, faţă de 41 în 2018”, pe primul loc fiind dicloropropanul, un pesticid utilizat în grădinărit, „clasificat drept probabil cancerigen în Statele Unite şi interzis în UE din 2007 din cauza riscurilor de contaminare a apelor subterane şi a biodiversităţii”.

ONG-urile explică această creştere spectaculoasă a exporturilor europene „în principal prin interzicerea a aproximativ 100 de pesticide noi începând din 2018”.

ONG-urile amintesc de ambiţia Comisiei Europene, care în 2020 a apărat sustenabilitatea agriculturii şi industriilor sale prin „Pactul Verde”, promiţând să „dea un exemplu” prin încetarea exportului de pesticide interzise în UE.

În 2023, Virginijus Sinkevicius, pe atunci comisar european pentru mediu, a declarat că „UE nu ar fi consecventă în ambiţia sa pentru un mediu fără substanţe toxice dacă substanţele chimice periculoase neautorizate pentru utilizare în UE ar putea fi în continuare produse şi exportate acolo".

De atunci, poziţia Comisiei Europene a rămas neschimbată: fără a oferi detalii în acest stadiu, aceasta aşteaptă rezultatele unui studiu de impact lansat în 2023 - care vizează prevenirea reintroducerii în Europa a pesticidelor periculoase prin intermediul produselor importate - şi doreşte, de asemenea, să combată exporturile europene de pesticide periculoase deja interzise în interiorul blocului comunitar.

