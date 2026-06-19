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Video Raport îngrijorător: România, printre cele mai corupte țări din Europa. Este pe primul loc în UE la traficul de persoane

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Sigla DNA. Inquam Photos / Alexandru Busca
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România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai multe fapte de corupţie, trafic de persoane şi infracţiuni de mediu. Datele îngrijorătoare reies din raportul de activitate al Agenției pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală pentru 2025.

Raportul oficial scoate la iveală problemele alarmante ale țării noastre la nivelul Uniunii Europene. În primul rând, corupția. Agenția a înregistrat 82 de cazuri noi de mare corupție în 2025. Cele mai multe dosare de acest tip din întreaga Uniune fiind inițiate în Franța și România.

Infracțiuni de corupție în UE
în 2025 - 82 noi cazuri
Sursa: Eurojust

Nici la capitolul trafic de persoane nu stăm bine: România a deschis cel mai mare număr de dosare pentru exploatare sexuală sau exploatare prin muncă forţată din Uniunea Europeană. Este urmată la acest capitol de de Italia și Ungaria.

Cele mai multe cazuri de trafic de persoane
Loc 1 – România
Loc 2 – Italia
Loc 3 – Ungaria 

În ceea ce privește infracțiunile de mediu, cele mai multe acțiuni judiciare în acest sens au fost pornite de România, Italia și Slovenia - este vorba despre 68 de anchete care vizează poluarea, defrișările sau traficul de deșeuri.

Infracțiuni grave de mediu
68 anchete - poluare, defrișări
cele mai multe acțiuni: România, Italia, Slovenia

În ceea ce privește per total implicarea României, magistrații de la noi din țară au deschis 217 noi cazuri, dintre care 40 au implicat anchetatori din cel puțin trei state. De asemenea, România a oferit și asistență și a participat în alte 276 de anchete penale declanșate în alte țări membre.

 Implicarea României în rețelele internaționale
- 217 noi cazuri deschise
- asistență în 276 de anchete

În 2025, Agenția pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală a soluționat 14.000 de cazuri, dintre care peste 5.600 au fost complet noi. Datele oficiale scot la iveală în acest raport extinderea rețelelor de criminalitate organizată. Mai exact, începând cu anul 2020, volumul total de cazuri a înregistrat o creștere de aproape 60%.

Criminalitatea organizată, în creștere
2020-2025
+60% cazuri
sursa: Eurojust 

Editor : C.A.

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