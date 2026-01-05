Răspunsul dur al UE la amenințările lui Trump privind anexarea Groenlandei: „Vom apăra principiile suveranității naționale”

Uniunea Europeană (UE) aşteaptă ca partenerii săi să respecte principiile suveranităţii şi integrităţii teritoriale, cere luni o purtătoare de cuvânt a diplomaţiei europene, Anitta Hipper, în urma unor ameninţări ale lui Donald Trump la adresa Groenlandei.

”UE va continua să apere principiile suveranităţii naţionale, integrităţii teritoriale şi inviolabilităţii frontierelor”, a declarat Anitta Hipper.

”Şi cu atât mai mult atunci când este pusă în discuţie integritatea teritorială a unui stat membru UE”, a subliniat ea, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Întrebată despre declaraţii ale lui Donald Trump potrivit cărora UE are nevoie ca Statele Unite să controleze Groenlanda, un teritoriu autonom sub suveranitate daneză, ea a răspuns ”cu siguranţă nu”.

”Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va fi în măsură să se ocupe de acest lucru”, a declarat duminică seara, în faţa unor jurnalişti, la bordul Air Force One, Donald Trump.

”Ne vom ocupa de Groenlanda în două luni. Să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile”, a adăugat el.

”Cer Statelor Unite să-şi pună capăt de îndată ameninţărilor împotriva unui aliat şi împotriva unui teritoriu şi unui popor care au spus clar că nu sunt de vânzare”, i-a replicat premierul danez Mette Frederiksen.

Editor : A.R.