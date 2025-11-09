Răspunsul lui Volodimir Zelenski, întrebat dacă se teme de Donald Trump: „Nu suntem dușmanii Americii. De ce ne-am teme?”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, spre deosebire de alți lideri occidentali, nu se „teme” de Donald Trump și a respins informațiile potrivit cărora ultima lor întâlnire la Washington ar fi fost tensionată, adăugând că are relații bune cu președintele SUA, relatează The Guardian.

Liderul de la Kiev a mai spus într-un interviu exclusiv acordat sursei citate că regele Charles al III-lea a contribuit la stabilirea relațiilor cu Trump și l-a descris pe monarhul britanic ca fiind „un susținător fervent” al Ucrainei.

Zelenski a vorbit după atacurile devastatoare ale Rusiei asupra rețelei energetice a țării, care au dus la întreruperi de curent în majoritatea regiunilor ucrainene duminică, în timp ce inginerii încercau să restabilească alimentarea cu energie electrică. În timpul conversației, lumina s-a stins de două ori, a notat sursa citată.

Președintele ucrainean a negat afirmațiile potrivit cărora liderul american ar fi aruncat hărțile câmpului de luptă în timpul unei discuții aprinse din octombrie, la Casa Albă, unde sosise în speranța de a obține rachete de croazieră Tomahawk din partea SUA.

„Nu a aruncat nimic. Sunt sigur”, a spus Zelenski. El a descris relațiile dintre ei ca fiind „normale”, „profesionale” și „constructive”.

Potrivit Financial Times, Trump l-ar fi presat pe Zelenski să accepte condițiile maximaliste ale lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului și ar fi spus că liderul rus ar „distruge” Ucraina dacă aceasta nu ar fi de acord. Liderul ucrainean a declarat că întrevederea s-a desfășurat altfel.

Delegația ucraineană a amenajat trei standuri în fața lui Trump și a echipei sale americane, prezentând măsuri succesive, inclusiv sancțiuni economice și armament, care ar „slăbi” Moscova, a spus el. Scopul era de a reduce capacitatea Rusiei de a bombarda Ucraina și de a-l forța pe Putin să se așeze la masa negocierilor.

La palatul prezidențial din Kiev, Zelenski a susținut că „toată lumea” se teme de Trump. „Acesta este adevărul”, a adăugat el. Întrebat dacă acest lucru este valabil și pentru el, el a răspuns: „Nu... nu suntem dușmanii Americii. Suntem prieteni. De ce ne-am teme?”.

„Trump a fost ales de poporul său. Trebuie să respectăm alegerea făcută de poporul american, la fel cum eu am fost ales de poporul meu. Statele Unite sunt partenerul nostru strategic, de mulți ani, poate chiar de decenii și secole”, a spus președintele Ucrainei.

Cele două țări au valori comune profunde, în contrast cu Rusia „imperialistă” și revizionistă, a sugerat el.

El a dezvăluit, de asemenea, că regele Charles al III-lea a jucat un rol crucial în culise, încurajându-l pe președintele SUA să sprijine Ucraina cu mai mult entuziasm, după întâlnirea furtunoasă din Biroul Oval, care a avut loc în februarie.

În timpul unei vizite oficiale în Marea Britanie în septembrie, cel de-al 47-lea președinte al SUA a avut o întâlnire tête-à-tête cu monarhul britanic.

„Nu cunosc toate detaliile, dar am înțeles că Majestatea Sa i-a transmis câteva mesaje importante președintelui Trump”, a spus Zelenski.

Volodimir Zelenski, despre eforturile depuse de UE și Marea Britanie

La câteva secunde după ce Zelenski a luat loc pentru a discuta cu jurnalistul sursei citate, interviul a fost întrerupt de o pană de curent la Palatul Mariinski, situat în centrul capitalei ucrainene.

În ultimele săptămâni, Rusia a vizat în repetate rânduri rețeaua națională de energie electrică a Ucrainei, provocând întreruperi frecvente de curent în multe orașe. Noi atacuri în weekend au redus capacitatea de producere a energiei electrice a țării la „zero”, a declarat compania de stat Centrenergo. Dronele rusești au lovit și două centrale nucleare din vestul Ucrainei, iar Kievul a solicitat reacția agenției ONU de supraveghere nucleară.

Pană de curent în Ucraina. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Cu toate acestea, după ce generatorul de rezervă al palatului a pornit, luminile au început să pâlpâie.

„Acestea sunt condițiile noastre de viață”, a spus Zelenski cu un zâmbet ironic. „Este normal. Avem fluctuații de energie electrică în Kiev, ca peste tot”. Conform acestuia, lideru de la Kremlin a ordonat „atacuri teroriste” asupra sistemului energetic al Ucrainei, ucigând civili și lăsându-i fără energie electrică și apă. „Nu poate crea tensiune în societatea noastră în niciun alt mod”.

Zelenski a menționat că lucrează îndeaproape cu partenerii internaționali pentru a proteja Ucraina de roiurile de drone rusești care atacă noaptea. Până în prezent, însă, Marea Britanie și alți aliați au exclus trimiterea de avioane de vânătoare pentru a patrula cerul deasupra centrului și vestului țării – o cerere veche a Kievului. Liderul ucrainean a declarat că vrea să comande 27 de sisteme de apărare aeriană Patriot de la producători americani. Între timp, statele europene ar putea împrumuta Ucrainei sistemele Patriot existente, a spus el.

Întrebat dacă UE și Marea Britanie depun suficiente eforturi, în perspectiva unei ierni geroase și întunecate, președintele ucrainean a răspuns: „Niciodată nu este suficient. Este suficient când războiul se termină. Și este suficient când Putin înțelege că trebuie să se oprească”. El a spus că are relații cordiale cu Keir Starmer și că are „contacte constante” cu Londra. „Nu este vorba despre el [prim-ministrul] personal”, a spus el, referindu-se la problema ajutorului insuficient.

Având în vedere că Trump a exclus implicarea militară a SUA, guvernele din Franța și Marea Britanie au promis să trimită trupe ca parte a unui eventual acord de pace. Întrebat dacă ar dori ca soldații britanici să sosească mai repede – pentru a ocupa o poziție defensivă la granița Ucrainei cu Belarus, de exemplu – Zelenski a răspuns: „Desigur. Am cerut multe lucruri, inclusiv arme și aderarea la UE și NATO”.

Totuși, el a afirmat că problema prezenței unei armate europene în Ucraina în timp ce luptele continuă trebuie abordată cu prudență. „Liderii se tem pentru societățile lor. Nu doresc să se implice în război”, a declarat el. În cele din urmă, decizia de a trimite trupe este „alegerea lor”. Dacă ar insista prea mult, ar exista riscul ca Kievul să piardă „sprijinul financiar și militar din partea partenerilor noștri”.

„Putin se află într-o situație fără ieșire”, susține Zelenski

În ultimele zile, trupele ruse au capturat cea mai mare parte a orașului Pokrovsk din estul țării, după o campanie lungă și sângeroasă. Zelenski a spus că Moscova a mobilizat forțe enorme în operațiunea sa – „170.000 de oameni” – războiul fiind cel mai violent și brutal în provincia Donețk, principalul obiectiv al lui Putin. „Asta este toată povestea. Nu există niciun succes [rus] acolo. Și sunt multe victime”, a spus el.

Conform lui Zelenski, 25.000 de soldați ai lui Putin au fost uciși și răniți în octombrie – un record. Totodată, potrivit acestuia, Kremlinul duce un „război hibrid împotriva Europei” și testează limitele NATO.

Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

El a susținut că este foarte posibil ca Rusia să deschidă un al doilea front împotriva unei alte țări europene înainte de sfârșitul războiului din Ucraina: „Așa cred. El poate face asta. Trebuie să uităm de scepticismul general al Europei că Putin vrea mai întâi să ocupe Ucraina și apoi să meargă în altă parte. El poate face ambele lucruri în același timp”.

Președintele Ucrainei a legat intensificarea activităților ostile în Europa – inclusiv incursiunea unei drone-momeală în Polonia și apariția ulterioară a unor drone deasupra aeroporturilor din Copenhaga, München și Bruxelles – de eșecul Rusiei de a înregistra progrese semnificative pe front în primele luni după invazia pe scară largă din 2022.

„Putin se află într-o situație fără ieșire în ceea ce privește succesul real. Pentru el, este mai degrabă o situație de impas. De aceea, aceste eșecuri l-ar putea determina să caute alte teritorii. Este foarte dificil pentru noi, dar suntem acasă și ne apărăm”, a spus el.

El a descris Rusia ca fiind o țară mare și agresivă, care avea nevoie de un adversar extern puternic pentru a-și uni diferitele grupuri etnice și regiuni. Putin considera SUA și Occidentul ca fiind inamici, a spus el. „Împrietenirea cu Rusia nu este o soluție pentru America. În ceea ce privește valorile, Ucraina este mult mai apropiată de SUA decât de Rusia.”

„Trebuie să economisim”

Comentatorii au afirmat că ocuparea teritoriului ucrainean de către Rusia – și amenințarea lui Trump de la începutul acestui an de a obține Groenlanda „într-un fel sau altul” – înseamnă că ordinea bazată pe reguli post-1945 s-a încheiat efectiv. Întrebat dacă este de acord, Zelenski a replicat: „Nimeni nu ar trebui să impună nimic din exterior. Vreau să trăiesc într-o lume în care să fiu pur și simplu respectat. Fără intimidări, fără ucideri. Vreau să trăiesc într-o astfel de lume”.

Zelenski este președintele Ucrainei din 2019 și se confruntă de aproape patru ani cu un război. Cum a rezistat? „Păi, pur și simplu iubesc Ucraina. Nu găsesc niciun motiv pentru asta, știi. Cred că oamenii sunt uniți de ceva mai mare decât logica. Îmi iubesc foarte mult poporul. În acest moment, situația din Ucraina este dificilă din cauza războiului. Dar vreau să fiu aici”.

Chiar înainte de interviul acordat surse citate, Zelenski a înmânat distincții unui grup restrâns de soldați ucraineni, într-o sală de ceremonii, cu ocazia zilei naționale a parașutiștilor. Aceștia și-au ridicat medaliile unul câte unul. Mai mulți dintre ei au fost numiți eroi ai Ucrainei, cea mai înaltă distincție a statului.

Liderul de la Kiev a verificat cu asistenții săi dacă vizitatorii au părăsit clădirea palatului. Da, plecaseră. „Acum că am terminat, vom reduce consumul de energie electrică aici. Trebuie să economisim”, a spus el.

