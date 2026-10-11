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Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra rafinăriilor rusești

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Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă. Foto: Profimedia
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Președintele Volodimir Zelenski a respins presiunile exercitate de SUA pentru a înceta atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, adăugând că Moscova trebuie mai întâi să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

„Adevărata cauză a războiului din Europa este Rusia și numai Rusia. Chiar și astăzi este posibil să se pună capăt atacurilor asupra sectorului nostru energetic, dar (Vladimir) Putin nu dorește acest lucru”, a declarat liderul de la Kiev într-un mesaj publicat pe  X.

„Ucraina va fi dispusă să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești dacă Rusia își va înceta atacurile asupra infrastructurii noastre energetice”, a scris el.

Chiar joi, 8 octombrie, Kievul a fost cufundat în întuneric aproape total din cauza atacurilor rusești asupra rețelei energetice, iar bombardamentele au continuat neîntrerupt de atunci.

Declarațiile lui Zelenski vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, sâmbătă, 10 octombrie, că „ar fi bine să înceteze” atacurile asupra rafinăriilor rusești, transferând vina pentru războiul Rusiei pe Ucraina.

„Știți ce sugerez? Sugerez să își aleagă un nou lider capabil să facă o înțelegere, deoarece el ar fi putut încheia numeroase acorduri și, dintr-un motiv sau altul, nu o face niciodată... Consider că a sosit timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a declarat liderul american în faţa presei la Casa Albă. „I-am spus lui Zelenski: «Poți să-i faci orice Rusiei, dar nu ataca rafinăriile, pentru că asta e o problemă mondială». Și ce face el? Se duce și lovește în ele. Ar face bine să se oprească!”, a mai spus liderul american.

Această remarcă a fost făcută, la rândul ei, la o zi după ce Washingtonul a anunțat un acord cu Moscova privind importul de motorină, în ciuda faptului că o astfel de măsură este ilegală conform legislației americane.

Însă acest acord a stârnit și reacții puternice în SUA, iar în Congres se conturează o nouă inițiativă bipartizană pentru a împiedica importul de motorină din Rusia.

„Orice măsuri de dezescaladare a conflictului trebuie să fie reciproce și susținute de garanții concrete”, a adăugat Zelenski, având în vedere că, în trecut, Rusia a încălcat în repetate rânduri acordurile de încetare a focului.

Presiunea exercitată asupra lui Zelenski sugerează, de asemenea, cât de eficiente au fost atacurile Ucrainei asupra Rusiei, Statul Major al Ucrainei estimând în septembrie că 45 % din capacitatea de rafinare a Moscovei fusese scoasă din funcțiune.

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Editor : A.M.G.

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