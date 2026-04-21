Prim-ministrul slovac Robert Fico, unul dintre cei mai mari susținători ailui Putin din UE, vrea să zboare către Moscova, pentru a participa la ceremoniile dedicate Zilei Victoriei.

Polonia analizează o cerere controversată din partea Slovaciei de a permite avionului prim-ministrului său să traverseze spațiul aerian polonez în drum spre Moscova pentru „Ziua Victoriei”, după ce statele baltice au refuzat trecerea și au restrâns opțiunile de rută, scrie TVP World.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Maciej Wewiór, a declarat că cererea „este în curs de analiză”.

Estonia, Lituania și Letonia au refuzat deja autorizația de survol pentru vizita planificată a lui Robert Fico la Moscova, unde Rusia organizează parada anuală din 9 mai care marchează înfrângerea Germaniei naziste de către Uniunea Sovietică în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Nicio țară nu ar trebui să permită utilizarea spațiului său aerian pentru a consolida legăturile cu Rusia într-un moment în care Moscova continuă să încalce normele internaționale, să comită agresiuni împotriva Ucrainei și să acționeze împotriva securității întregii Europe”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna.

Statele baltice au afirmat că procedurile standard ale UE și NATO pentru zborurile oficiale nu se aplică atunci când spațiul aerian este utilizat pentru deplasări către Rusia, care își continuă războiul împotriva Ucrainei și se confruntă cu sancțiuni occidentale ample și izolare diplomatică.

Fico, care menține relații relativ prietenoase cu Kremlinul, a confirmat că toate cele trei țări baltice i-au refuzat accesul și a promis că va găsi o soluție pentru a ieși din această situație.

Anul trecut, când țările baltice au interzis, de asemenea, accesul oficialilor care se îndreptau spre Moscova pentru festivități, Fico a fost nevoit să parcurgă un traseu mai lung, prin Ungaria, România și Marea Neagră. Președintele sârb Aleksandar Vučić a fost, de asemenea, nevoit să-și schimbe ruta.

Fico a fost singurul oficial de rang înalt al UE care a participat la parada din 9 mai a Rusiei de anul trecut, stârnind controverse și dezaprobare la Bruxelles.

Posibila sa sosire la Moscova în acest an va fi supusă unei atenții sporite după ce celălalt „cal troian” al UE favorabil Rusiei, premierul ungar în exercițiu Viktor Orbán, a fost învins în alegerile generale de la începutul acestei luni, ceea ce sugerează o scădere a popularității politicii pro-Kremlin pe plan intern

Editor : Sebastian Eduard