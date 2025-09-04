Live TV

Răsturnare de situaţie: Bulgaria susţine că nu a existat niciun bruiaj asupra semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen

Data publicării:
URSULA_VON_DER _LEYEN002_INQUAM_Photos_George_Calin
Avionul cu care Ursula von der Leyen a ajuns luni, 1 septembrie, la Baza aeriană Mihai Kogălniceanu din România Foto: Inquam Photos

Guvernul bulgar şi-a schimbat, joi, poziţia în legătură cu incidentul în care a fost implicat avionul şefei Comisiei Europene, anunţând că nu există dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale aeronavei cu care călătorea Ursula von der Leyen, atunci când aceasta a aterizat, duminică, pe un aeroport local, în ciuda afirmaţiilor iniţiale contrare, relatează Politico.

Premierul bulgar Rosen Jeliazkov a declarat joi, în Parlament, că avionul preşedintei Comisiei Europene nu a fost bruiat, ci a suferit doar o întrerupere parţială a semnalului, de tipul celor observate de obicei în zonele dens populate.

„După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu a semnalat nicio problemă. Avionul a zburat timp de cinci minute în zona de aşteptare, iar calitatea semnalului a fost bună pe tot parcursul zborului”, le-a declarat el parlamentarilor.

Prim-ministrul declarase anterior că perturbarea se datora consecinţelor neintenţionate ale războiului electronic din conflictul ucrainean.

Viceprim-ministrul şi ministrul transporturilor, Grozdan Karadjov, a negat, de asemenea, existenţa unor dovezi privind perturbarea semnalului GPS al zborului preşedintei Comisiei Europene.

„Conform datelor empirice, conform detectării radio, înregistrărilor agenţiilor noastre, civile şi militare, nu există niciun fapt care să susţină afirmaţia privind o bruiere a semnalului GPS care a afectat avionul”, a declarat Karadjov joi pentru postul de televiziune bulgar bTV.

Luni, Financial Times relatase că avionul închiriat de Comisia Europeană pentru a o duce pe Ursula von der Leyen într-un turneu prin statele UE „din prima linie” în raport cu Rusia, ar fi pierdut accesul la semnalul GPS în timp ce se apropia de aeroportul Plovdiv din Bulgaria. Corespondentul care se afla în avion a scris că aeronava a aterizat folosind hărţi clasice, pe hârtie, şi a citat un oficial care a spus că a survolat aeroportul timp de o oră. Bruxelles-ul şi Sofia au dat rapid vina pe Rusia, calificând incidentul drept „interferenţă flagrantă”.

Incidentul a ţinut prima pagină a ziarelor din toată Europa şi a provocat reacţii din partea preşedintelui american Donald Trump, a secretarului general al NATO, Mark Rutte, şi a altor înalţi oficiali.

În ultimele zile, analiştii au pus la îndoială detaliile incidentului, indicând datele de urmărire a zborului care arată că semnalul GPS nu a fost pierdut niciodată şi că aterizarea avionului a fost întârziată cu doar nouă minute. Datele publice au arătat, de asemenea, că acelaşi avion suferise un bruiaj GPS cu o zi înainte deasupra ţărilor baltice, dar nu şi în Bulgaria.

O purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podestà, a declarat joi că instituţia a fost informată de autorităţile bulgare cu privire la bruiajul GPS, repetând un comunicat de presă difuzat luni de autorităţile guvernamentale ale ţării. „Nu am vorbit niciodată despre ţinte şi am spus foarte clar că nu avem informaţii în acest sens. Dar suntem extrem de conştienţi că aceasta este o problemă care... apare în mod constant în spaţiul nostru aerian şi în mările noastre de la începutul războiului şi, prin urmare, este important să o abordăm împreună cu statele membre”, a declarat ea reporterilor la o conferinţă de presă la Bruxelles.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
adrian nastase la beijing
4
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Roman Abramovich's yacht, Eclipse, Marmaris, Turkey - 14 Jan 2025
5
Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem...
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Digi Sport
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski_coalitie_vointa
Concluziile Coaliției de Voință: 26 de țări gata să furnizeze...
nicusor dan face declaratii
Cum își evaluează Nicușor Dan primele 100 de zile de mandat și ce...
Colaj foto: Volodimir Zelenski și Vladimir Putin
Volodimir Zelenski îi răspunde lui Putin: „Cel mai bun mod de a face...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Trebuie să fim toţi într-o barcă
Poliţist reţinut, după ce a bătut o femeie pe care o plătise pentru sex şi i-a sustras banii. El a mai fost cercetat penal în trecut
Focar de antrax la o fermă din Vrancea. Proprietarul a ajuns la spital după ce a fost diagnosticat cu boala
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
2025 Eastern Economic Forum
Moscova respinge acuzațiile privind bruierea semnalului GPS al avionului cu care zbura Ursula von der Leyen. „Miroase a disperare”
Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia
Bulgaria nu are de gând să investigheze incidentul care a implicat avionul cu care zbura Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, în timpul vizitei de la fabrica din Sopot, Bulgaria. Foto: Profimedia
Avionul cu care zbura Ursula von der Leyen, afectat de un presupus bruiaj din partea Rusiei, la aterizarea în Bulgaria (FT)
WhatsApp Image 2025-06-21 at 11.20.20_cfdbf537
Aglomeraţie la granița cu Bulgaria, din cauza lucrărilor la podul Giurgiu-Ruse. Rute alternative pentru ieșirea din ţară
Leopard negru sau panteră neagră
Misterioasa panteră neagră provoacă din nou alertă în Bulgaria: ar fi fost văzută aproape de granița cu România
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a...
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...