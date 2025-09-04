Răsturnare de situaţie: Bulgaria susţine că nu a existat niciun bruiaj asupra semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen

Guvernul bulgar şi-a schimbat, joi, poziţia în legătură cu incidentul în care a fost implicat avionul şefei Comisiei Europene, anunţând că nu există dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale aeronavei cu care călătorea Ursula von der Leyen, atunci când aceasta a aterizat, duminică, pe un aeroport local, în ciuda afirmaţiilor iniţiale contrare, relatează Politico.

Premierul bulgar Rosen Jeliazkov a declarat joi, în Parlament, că avionul preşedintei Comisiei Europene nu a fost bruiat, ci a suferit doar o întrerupere parţială a semnalului, de tipul celor observate de obicei în zonele dens populate.

„După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu a semnalat nicio problemă. Avionul a zburat timp de cinci minute în zona de aşteptare, iar calitatea semnalului a fost bună pe tot parcursul zborului”, le-a declarat el parlamentarilor.

Prim-ministrul declarase anterior că perturbarea se datora consecinţelor neintenţionate ale războiului electronic din conflictul ucrainean.

Viceprim-ministrul şi ministrul transporturilor, Grozdan Karadjov, a negat, de asemenea, existenţa unor dovezi privind perturbarea semnalului GPS al zborului preşedintei Comisiei Europene.

„Conform datelor empirice, conform detectării radio, înregistrărilor agenţiilor noastre, civile şi militare, nu există niciun fapt care să susţină afirmaţia privind o bruiere a semnalului GPS care a afectat avionul”, a declarat Karadjov joi pentru postul de televiziune bulgar bTV.

Luni, Financial Times relatase că avionul închiriat de Comisia Europeană pentru a o duce pe Ursula von der Leyen într-un turneu prin statele UE „din prima linie” în raport cu Rusia, ar fi pierdut accesul la semnalul GPS în timp ce se apropia de aeroportul Plovdiv din Bulgaria. Corespondentul care se afla în avion a scris că aeronava a aterizat folosind hărţi clasice, pe hârtie, şi a citat un oficial care a spus că a survolat aeroportul timp de o oră. Bruxelles-ul şi Sofia au dat rapid vina pe Rusia, calificând incidentul drept „interferenţă flagrantă”.

Incidentul a ţinut prima pagină a ziarelor din toată Europa şi a provocat reacţii din partea preşedintelui american Donald Trump, a secretarului general al NATO, Mark Rutte, şi a altor înalţi oficiali.

În ultimele zile, analiştii au pus la îndoială detaliile incidentului, indicând datele de urmărire a zborului care arată că semnalul GPS nu a fost pierdut niciodată şi că aterizarea avionului a fost întârziată cu doar nouă minute. Datele publice au arătat, de asemenea, că acelaşi avion suferise un bruiaj GPS cu o zi înainte deasupra ţărilor baltice, dar nu şi în Bulgaria.

O purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podestà, a declarat joi că instituţia a fost informată de autorităţile bulgare cu privire la bruiajul GPS, repetând un comunicat de presă difuzat luni de autorităţile guvernamentale ale ţării. „Nu am vorbit niciodată despre ţinte şi am spus foarte clar că nu avem informaţii în acest sens. Dar suntem extrem de conştienţi că aceasta este o problemă care... apare în mod constant în spaţiul nostru aerian şi în mările noastre de la începutul războiului şi, prin urmare, este important să o abordăm împreună cu statele membre”, a declarat ea reporterilor la o conferinţă de presă la Bruxelles.

