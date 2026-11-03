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Video Război cibernetic între Rusia și Ucraina. Zelenski confirmă atacul asupra sistemului rusesc de alertă pentru populaţie

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Volodimir Zelenski, în timpul unei întâlniri cu militarii ucraineni, în apropiere de Lîman, 30 septembrie 2026. Foto: Profimedia
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Preşedintele Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina a lansat un atac cibernetic ca răspuns la atacul rus asupra sistemului ucrainean de alertă în caz de situaţii de urgenţă, relatează Ukrainska Pravda, citând un interviu pe care şeful statului l-a acordat PBS News.

Potrivit lui Zelenski, acest atac cibernetic a fost un răspuns la faptul că Rusia a compromis la rândul ei sistemul ucrainean de alertă în caz de situaţii de urgenţă, care informează locuitorii cu privire la ameninţările iminente.

„Au atacat sistemul nostru. A fost un atac cibernetic”, a spus el.

Funcţionarea sistemului de alertă a fost suspendată temporar, dar în prezent funcţionează din nou.

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„Când a devenit absolut evident… că acesta era un atac personal al lor împotriva poporului nostru, a populaţiei civile, desigur, am răspuns”, a declarat Zelenski.

Luni, autorităţile ruse au declarat că hackerii au obţinut acces la aplicaţia lor mobilă pentru situaţii de urgenţă şi au trimis alerte false.

În cazul Ucrainei, aplicaţia oficială „Alarmă aeriană” a fost piratată duminică seara, astfel încât alertele indicau un pericol radiologic şi chimic.

În noaptea de 2 noiembrie, persoane necunoscute au spart aplicaţia mobilă a Ministerului Situaţiilor de Urgenţă din Rusia, care, printre altele, informează populaţia cu privire la alerte aeriene, şi au transmis avertismente privind o ameninţare nucleară.

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Editor : C.A.

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