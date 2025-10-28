Cu războiul la granița NATO, tot mai multe state de pe continentul european reintroduc serviciul militar sub diverse forme. Cel mai recent, croații au anunțat că toți bărbații vor trebui să treacă printr-o pregătire de două luni obligatorie. Este prima țară a Alianței Nord-Atlantice care ia această măsură. În România se discută, deocamdată, proiectul privind serviciul militar voluntar, cu un stagiu de patru luni.

Croația a adoptat această măsură pentru că a crescut nivelul amenințărilor - acesta este mesajul oficial venit din Zagreb.

Practic, din ianuarie, toți bărbații care au sub 30 de ani vor trebui să treacă printr-un stagiu militar de două luni. În cazul în care recruții nu își doresc să treacă prin acest antrenament, pot să opteze pentru un serviciu civil, care însă va dura patru luni.

În această perioadă, recruții vor ocupa funcții administrative din cadrul Ministerului Apărării Naționale. În fiecare lună, aceștia vor primi un salariu de 1.100 euro.

Măsuri similare au fost adoptate atât în țările nordice, dar și în țările baltice. Danemarca, Suedia, Finlanda, Letonia, Lituania - sunt doar câteva dintre statele care au în momentul de față serviciul militar obligatoriu cu o perioadă cuprinsă între 6 și 11 luni.

Ce se întâmplă însă în centrul continentului și în estul Europei?

Germania și Polonia, de exemplu, lucrează în momentul de față la proiecte de lege pentru introducerea unui serviciu militar voluntar.

România, la rândul ei, a făcut foarte mulți pași în această direcție în ultimele luni.

Ministerul Apărării Naționale așteaptă aprobarea parlamentului pentru introducerea serviciului militar voluntar pe o perioadă de patru luni.

Asta înseamnă că recruții cu vârste sub 35 de ani vor merge la antrenamente pentru patru luni, iar la final vor primi un bonus în valoare de trei salarii medii brute.

