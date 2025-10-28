Live TV

Video Războiul de la granița NATO stârnește sentimentul de urgență în Europa. Țările care reintroduc armata obligatorie

Valentin Stan Data publicării:
armata-ue

Cu războiul la granița NATO, tot mai multe state de pe continentul european reintroduc serviciul militar sub diverse forme. Cel mai recent, croații au anunțat că toți bărbații vor trebui să treacă printr-o pregătire de două luni obligatorie. Este prima țară a Alianței Nord-Atlantice care ia această măsură. În România se discută, deocamdată, proiectul privind serviciul militar voluntar, cu un stagiu de patru luni.

Croația a adoptat această măsură pentru că a crescut nivelul amenințărilor - acesta este mesajul oficial venit din Zagreb.

Practic, din ianuarie, toți bărbații care au sub 30 de ani vor trebui să treacă printr-un stagiu militar de două luni. În cazul în care recruții nu își doresc să treacă prin acest antrenament, pot să opteze pentru un serviciu civil, care însă va dura patru luni.

În această perioadă, recruții vor ocupa funcții administrative din cadrul Ministerului Apărării Naționale. În fiecare lună, aceștia vor primi un salariu de 1.100 euro.

Măsuri similare au fost adoptate atât în țările nordice, dar și în țările baltice. Danemarca, Suedia, Finlanda, Letonia, Lituania - sunt doar câteva dintre statele care au în momentul de față serviciul militar obligatoriu cu o perioadă cuprinsă între 6 și 11 luni.

Ce se întâmplă însă în centrul continentului și în estul Europei?

Germania și Polonia, de exemplu, lucrează în momentul de față la proiecte de lege pentru introducerea unui serviciu militar voluntar.

România, la rândul ei, a făcut foarte mulți pași în această direcție în ultimele luni.

Ministerul Apărării Naționale așteaptă aprobarea parlamentului pentru introducerea serviciului militar voluntar pe o perioadă de patru luni.

Asta înseamnă că recruții cu vârste sub 35 de ani vor merge la antrenamente pentru patru luni, iar la final vor primi un bonus în valoare de trei salarii medii brute.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
3
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
carrefour
5
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Digi Sport
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladirea guvernului
Kelemen Hunor spune cât ar putea dura reforma administrației...
U.S. Prepares To Set Clocks Back As Daylights Saving Time Ends
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune...
Burevestnik cruise missile launch
Cât de periculoasă este racheta rusească Burevestnik, noua armă...
Ukrainian soldiers from the 60th Battalion of Territorial Defense
Ce le lipseste ucrainenilor mai mult decat rachetele Tomahawk...
Ultimele știri
Speranță pentru femeile care au cancer ovarian. Cercetătorii au descoperit un nou factor care contribuie la răspândirea bolii
Uraganul Melissa ar putea fi cel mai puternic care a lovit vreodată Jamaica. Furtuna de categoria a cincea a ucis patru oameni în Haiti
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Steagul UE militar
Se pregătește Europa pentru război? Ce a răspuns Valdis Dombrovskis despre agresiunea rusă și conflictul din Ucraina
Dmitri Peskov.
Cum explică Rusia testul rachetei nucleare Burevestnik, după comentariile lui Trump
Donald Tusk during the National Convention Of The Civic Coalition, Warsaw, Poland - 25 Oct 2025
Avertismentul lui Donald Tusk pentru Europa: „Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv Londra, cu rachete balistice”
Maia Sandu.
Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei
profimedia-0783574544
„Putin se joacă cu focul nuclear, care îl va arde și pe el.” Avertismentul unui expert după pana de curent de la centrala Zaporojie
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Motivul pentru care patronul firmei acuzate că a rupt sigiliul la blocul din Rahova a fost chemat în...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Jannik Sinner nu se mai ascunde! Sportivul are o nouă iubită pe care a prezentat-o și părinților
Adevărul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playtech
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Război de distrugere: Putin nu mai vrea să cucerească Ucraina, ci să o ruineze
Newsweek
Statul a strâns 9 miliarde din CASS la pensie. Cum obligi Casa de Pensii să îți dea banii înapoi?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere