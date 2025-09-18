Live TV

Războiul din Gaza expune „sufletul chinuit” al Europei. Care este principalul obstacol ce blochează planul UE de a pedepsi Israelul

Ursula von der Leyen
Planul Bruxellesului de a sancționa Israelul pentru războiul din Gaza nu are nicio șansă să fie susținut de destule guverne europene pentru a putea fi implementat în viitorul apropiat. Foto: Profimedia Images
„Trebuie să depășim acest obstacol. Nu ne permitem să rămânem paralizați" Germania nu este singurul obstacol. Celelalte țări europene care refuză să impună sancțiuni împotriva Israelului

Moartea a zeci de mii de palestinieni în Fâșia Gaza i-a convins în sfârșit pe oficialii de la Bruxelles să facă eforturi mai mari să pedepsească Israelul, dar sunt șanse mici ca inițiativa să aibă succes. Principalul obstacol este chiar motorul economiei europene, Germania, care se opune planului Ursulei von der Leyen de a suspenda acordul comercial dintre UE și Israel.

Comisia Europeană a propus suspendarea condițiilor comerciale preferențiale și sancționarea miniștrilor „extremiști” și a coloniștilor violenți din Israel.

Anunțul a venit la doar 24 de ore după ce o comisie ONU a ajuns la concluzia că Israelul se face vinovat de „genocid” în Fâșia Gaza, acolo unde forțele israeliene au pornit o operațiune terestră majoră pentru a pune stăpânire pe întreaga enclavă palestiniană.

Noul pachet de măsuri va introduce taxe pentru mai bine de o treime din mărfurile importate din Israel. Valoarea comerțului dintre UE și Israel în 2024 a fost de 42,6 miliarde de euro.

Pe hârtie, impactul ar fi unul semnificativ, întrucât UE este cel mai mare partener comercial al Israelului. „Cu siguranță, acest pas va avea un cost ridicat pentru Israel”, a spus Kaja Kallas, șefa diplomației europene.

În realitate, însă, propunerea nu are aproape nicio șansă să fie susținută de destule guverne europene pentru a fi implementată în viitorul apropiat – și poate nici măcar în viitorul îndepărtat, potrivit Politico.

„Trebuie să depășim acest obstacol. Nu ne permitem să rămânem paralizați”

Reacția UE împotriva acțiunilor Israelului în Gaza anul acesta a inclus mereu cuvinte dure urmate, însă, de foarte puține acțiuni concrete. Au trecut deja aproape două luni de când Comisia Europeană a propus suspendarea cooperări cu Israelul în cadrul programului de finanțare pentru cercetare și inovație „Orizont Europa” și încă nu s-a luat nicio decizie clară.

În timp ce tot mai multe guverne au luat măsuri unilaterale împotriva Israelului, prin sancționarea unor miniștri sau recunoașterea statului palestinian, Uniunea Europeană rămâne cât se poate de divizată în această privință.

BRUSSELS-EUROPEAN-COMMISSION-GERMANY
Nimeni de la Bruxelles nu crede că Friedrich Merz va susține planurile Ursulei von der Leyen pentru suspendarea acordului comercial cu Israelul. Foto: Profimedia Images

Incapacitatea Europei de a se pune de acord este „dureroasă”, a spus și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a recunoscut săptămâna aceasta că propunerea Bruxellesului este „blocată fără o majoritate. Trebuie să depășim acest obstacol. Nu ne permitem să rămânem paralizați”.

Obstacolul cel mai mare îl reprezintă principala putere politică și economică a Europei: Germania. Cancelarul german Friedrich Merz a devenit tot mai critic la adresa administrației lui Netanyahu, iar luna trecută a interzis exportul armelor de producție germană care ar putea fi folosite de Israel în Gaza.

Această decizie a iscat imediat critici din partea propriului său partid, Uniunea Creștin-Democrată (CDU). Nimeni de la Bruxelles nu crede că Merz susține planurile lui von der Leyen pentru suspendarea acordului comercial cu Israelul.

Germania nu este singurul obstacol. Celelalte țări europene care refuză să impună sancțiuni împotriva Israelului

Moștenirea nazistă a Holocaustului se simte încă în politicile din Germania. Merz a părut că se abține cu greu să nu plângă într-un discurs susținut luni seara într-o sinagogă din Munchen unde a denunțat noul val de antisemitism.

Țările care nu iau măsuri pentru a opri un genocid pot fi tratate drept complice, conform Convenției privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid adoptată de ONU în 1948 – ceva ce ar putea motiva mai multe guverne europene să sprijine sancțiunile propuse de Bruxelles.

Dar Germania nu este singurul obstacol. Mai multe țări, inclusiv Italia, Polonia, Ungaria și Austria, au refuzat să susțină măsurile de pedepsire a Israelului.

„Sondajele arată că Merz are sprijinul majorității publicului german când vine vorba de adoptarea unei poziții mai dure față de Israel, dar problema lui este reacția negativă pe care ar primi-o din partea propriului partid”, a explicat Katja Hoyer, o academiciană germano-britanică.

Pentru mulți membri ai alianței CDU/CSU, susținerea Israelului reprezintă o parte integrală a sufletului partidului, a mai spus Hoyer. „Nu cred că Merz simte că poate supraviețui nevătămat unei schimbări de politică în această privință.”

În ceea ce o privește pe von der Leyen, „durerea” provocată de paralizia Europei va continua cel mai probabil să se simtă.

Editor : Raul Nețoiu

