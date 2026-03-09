Live TV

Războiul din Iran afectează turismul european. Care este țara cea mai expusă conflictului: „Nu mai este deloc sigur”

Data publicării:
Portul Kyrenia din Cipru
„Acum nu mai este deloc sigur. Oamenii se gândesc de două ori” „Nu am vrut să anulăm vacanța din cauza războiului. Trump este psihopat”

Războiul cu Iranul începe să se resimtă și în turismul din Cipru, țara europeană cea mai apropiată de Orientul Mijlociu. Hotelierii spun că rezervările au început să scadă, iar anulările de zboruri și avertismentele de securitate îi fac pe mulți turiști să se gândească de două ori înainte de a-și planifica vacanța pe insulă, scrie The Guardian.

„Acum nu mai este deloc sigur. Oamenii se gândesc de două ori”

Nicio țară din Europa nu este probabil să fie afectată mai mult decât Cipru, cel mai apropiat stat membru al UE de Orientul Mijlociu.

Sezonul turistic abia a început, dar în Ayia Napa se simte deja schimbarea. Turiștii revin treptat, bucurându-se de apusurile stațiunii cipriote, de restaurante și de priveliștile de pe litoral.

Până la ofensiva lansată weekendul trecut de Statele Unite împotriva Iranului, localnicii erau convinși că urmează un alt an foarte bun pentru turism.

„Acum nu mai este deloc sigur”, a spus un localnic, adăugând: „Poate că este încă devreme, dar sunt aici din 1992 și, dintr-odată, hotelierii spun că rezervările au scăzut. Oamenii se gândesc de două ori.”

Niciun loc din Europa, sau chiar din întregul bazin mediteranean, nu este probabil să resimtă impactul conflictului care se desfășoară la orizont mai mult decât Cipru. Țara dependentă de turism, cel mai apropiat stat membru al Uniunii Europene de Orientul Mijlociu, a atras anul trecut patru milioane de vizitatori, dintre care o treime britanici, pentru care fosta colonie reprezintă o destinație preferată.

Anul acesta ar putea fi diferit. În contextul atacurilor de represalii ale Iranului, o dronă lansată de o miliție pro-iraniană a lovit duminică seara baza britanică RAF Akrotiri, plasând Cipru ferm în „zona de risc” și determinând anularea mai multor zboruri atât din est, cât și din vest.

Pe măsură ce sirenele de la bază au continuat să răsune în zilele următoare, Ministerul britanic de Externe și-a actualizat avertismentul de călătorie pentru Cipru, precizând că nu pot fi excluse atacuri teroriste.

Mulți dintre turiștii aflați în această perioadă în Ayia Napa spun însă că au venit pentru „puțin soare și puțină cultură”, nu pentru viața de noapte care atrage mii de tineri în plin sezon.

„Nu am vrut să anulăm vacanța din cauza războiului. Trump este psihopat”

„Am fost puțin îngrijorați, pentru că suntem aici cu fetița noastră, dar am vrut să gândim pozitiv”, a spus Karin. „La noi este multă zăpadă, iar în Cipru este ca primăvara. Nu am vrut să anulăm vacanța din cauza a ceea ce se întâmplă, din cauza unui război. Trump este un psihopat.”

Mesajul este repetat și de alți europeni aflați în principala stațiune de pe litoralul cipriot. Marianne Steglich, o pensionară din Danemarca care participă la un tur ghidat al localității care a început ca un sat pescăresc în estul insulei, a spus clar: „Suntem aici pentru trei săptămâni și nu aveam de gând să renunț din cauza a ceea ce fac ei [Statele Unite și Israelul].”

Cei care își amintesc invazia turcă din 1974 și consecințele sale dramatice – evenimente care au lăsat Ciprul divizat etnic, cu ciprioți greci și turci de o parte și de alta a unei zone tampon patrulate de ONU – privesc cu ironie ideea că insula ar fi brusc nesigură.

„Când ai văzut cerul plin de parașute și bombe explodând, atunci îți este frică”, a spus un comerciant care s-a prezentat drept Evros. „Ce se întâmplă acum este un picnic.”

Andri Christoforou, care a lucrat opt veri în Ayia Napa, este de aceeași părere. Managerul unei taverne pescărești spune că turiștii s-au „obișnuit” cu imaginea rachetelor care traversează cerul nopții în estul Mediteranei.

Vara trecută, în timpul crizei din Gaza, își amintește ea, clienții puteau vedea războiul la orizont în timp ce luau masa pe terasa restaurantului Vassos, unul dintre cele mai vechi din Ayia Napa.

„Oamenii vin aici în vacanță, să se simtă bine”, a spus ea. „Desigur că suntem îngrijorați. Toată lumea vorbește despre acest război, despre viitor și despre cât va dura. Trebuie să fii pozitiv, altfel îți afectează sănătatea.”

Kostas Koumis, ministrul adjunct al turismului din Cipru, a recunoscut că au existat anulări în întreaga regiune a Mediteranei. Deși Cipru a mai trecut prin crize similare în trecut, de această dată situația este diferită: insula a fost nevoită să gestioneze un incident ostil pe propriul teritoriu.

Totul, a spus el, depinde de durata războiului.

„În fiecare an, startul neoficial al sezonului turistic este, în esență, Paștele catolic, care anul acesta cade pe 5 aprilie”, a declarat el. „Dacă până atunci totul se oprește, atunci ne putem aștepta la un sezon turistic bun.”

