Războiul din Iran i-a oferit lui Viktor Orban o ultimă șansă de a remodela campania electorală din Ungaria (Analiză TVPWorld)

Războiul din Iran a izbucnit în plină campanie electorală în Ungaria. Pentru Viktor Orbán, acesta ar putea fi șocul geopolitic de care avea nevoie. Cetățenii ungari votează pe 12 aprilie în primele alegeri cu adevărat competitive de la revenirea prim-ministrului la putere în 2010. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, a devansat în sondaje partidul Fidesz al lui Orbán, după luni de campanie axată pe corupție, stagnare economică și oboseala față de un guvern care se află la putere de șaisprezece ani. Conflictul brusc din Orientul Mijlociu i-a oferit lui Orbán o oportunitate politică, notează Stewart Dowell pentru TVPWorld.

Până la izbucnirea războiului din Iran, Orbán ducea campania electorală pe terenul său cel mai slab: scandalurile de corupție, stagnarea economică și frustrarea față de cei șaisprezece ani de guvernare Fidesz. Criza din Orientul Mijlociu îi permite să mute dezbaterea pe terenul său cel mai puternic: securitatea, energia și supraviețuirea națională.

Războiul din Iran nu a transformat alegerile din Ungaria, dar i-a oferit lui Orbán o ultimă șansă de a readuce campania pe terenul pe care încă știe să câștige.

Politica de securitate

Orbán a acționat rapid pentru a transforma criza în material de campanie. La câteva zile după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, el a convocat cabinetul de securitate al Ungariei, a ridicat nivelul de alertă teroristă națională și a ordonat controale mai stricte asupra străinilor care sosesc la frontierele țării.

Poliția și soldații au fost, de asemenea, mobilizați pentru a păzi infrastructura energetică cheie. Orbán s-a prezentat ca garant al securității țării într-un moment de instabilitate globală, o mișcare care, potrivit analiștilor, se încadrează perfect în strategia sa de campanie.

„Conflictul cu Iranul adâncește incertitudinea”, a declarat Bulcsú Hunyadi, analist la Institutul Political Capital din Budapesta. „Acest lucru se potrivește cu narațiunea conform căreia mediul este instabil și că securitatea este asigurată de guvern și de Fidesz.”

Orbán este la apogeul său atunci când politica pare existențială. El este mai slab atunci când dezbaterea se învârte în jurul scandalurilor de corupție, stagnării sau performanței instituțiilor publice. Criza din Iran împinge campania înapoi către frică, amenințare și protecție națională.

Politica șocului energetic

Războiul i-a oferit lui Orbán și o a doua oportunitate politică. Pe fondul creșterii prețurilor globale la petrol în urma escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, guvernul ungar a anunțat un nou plafon de preț pentru benzină și motorină și a declarat că va elibera rezerve strategice de petrol pentru a stabiliza aprovizionarea.

„Explozia prețurilor internaționale la petrol a ajuns și în Ungaria”, a declarat Orbán într-un mesaj video în care a anunțat măsura.

Prim-ministrul a legat rapid creșterea prețurilor de un alt conflict care domină politica ungară: oprirea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba care traversează Ucraina.

„Evoluțiile care implică Iranul pot avea un impact indirect asupra securității Ungariei, în special în ceea ce privește securitatea noastră energetică”, a declarat Orbán. „Din cauza conflictului, se așteaptă creșteri semnificative ale prețurilor la energie pe piețele globale.”

El l-a acuzat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că a blocat în mod deliberat conducta pentru a destabiliza Ungaria înainte de alegeri.

Orbán exploatează șocul energetic pentru a le spune alegătorilor că el și guvernul său sunt cei mai în măsură să îi protejeze de o lume incertă și periculoasă.

Crizele energetice tind să favorizeze guvernele în funcție, deoarece numai acestea pot interveni direct prin plafonarea prețurilor, eliberarea rezervelor sau negocierea aprovizionării. Acest lucru îi permite lui Orbán să se prezinte nu doar ca lider politic, ci și ca garant al supraviețuirii economice a Ungariei.

Narațiunea pe care o construiește combină mai multe crize într-o singură poveste politică. Iranul, Ucraina, sancțiunile UE și opoziția maghiară sunt toate prezentate ca parte a aceleiași amenințări la adresa gospodăriilor ungare.

În același timp, aceasta întărește unul dintre cele mai vechi argumente politice ale lui Orbán: că Ungaria a avut dreptate să continue să cumpere petrol rusesc și să reziste sancțiunilor UE asupra energiei rusești, deoarece accesul la această sursă de aprovizionare pare acum un scut împotriva turbulențelor globale.

Prinderea opoziției în capcană

Pentru Péter Magyar, schimbarea bruscă a ciclului știrilor creează o dilemă. Mișcarea Tisza a lui Magyar a crescut în sondaje concentrându-se pe nemulțumirile interne; campania sa s-a axat pe corupție, declinul serviciilor publice și stagnarea economică.

Războiul din Iran forțează campania să se desfășoare pe terenul preferat al Fidesz. Magyar trebuie acum să reacționeze la crize geopolitice, în loc să stabilească agenda, pierzând efectiv controlul asupra ciclului știrilor interne.

Magyar a încercat să readucă campania către transparență și guvernanță internă. Răspunzând la disputa privind conducta Drujba, el a solicitat o inspecție comună a infrastructurii și a criticat modul în care guvernul a gestionat problema.

„Poporul se așteaptă, pe bună dreptate, ca liderii săi responsabili să ia decizii bazate pe fapte și într-un mod transparent”, a scris el.

Cu cât campania se concentrează mai mult pe război, energie și migrație, cu atât mai mult joacă în favoarea instinctelor politice ale lui Orbán. Argumentul final al lui Orbán necesită un context de haos internațional pentru a avea succes. Războiul din Iran oferă exact acest lucru.

Haosul, ca teren de campanie

Criza din Iran a schimbat astfel atmosfera alegerilor din Ungaria, chiar dacă nu a schimbat încă fundamentele acestora.

Ea îi permite lui Orbán să schimbe subiectul, să comprime mai multe temeri într-o singură narațiune și să facă campanie mai puțin ca arhitect al stagnării Ungariei și mai mult ca manager al pericolului.

Conflictul îi permite să estompeze temerile legate de război, migrație, securitatea energetică și instabilitatea geopolitică într-un singur mesaj de campanie.

În acest sens, criza din Iran este mai bine înțeleasă ca o resetare a agendei lui Orbán, decât ca un punct de cotitură decisiv.

Aceasta îi întărește mesajul și îi accentuează imaginea. Dar, dacă criza nu se agravează dramatic, probabil că nu îi rezolvă problema politică mai profundă.

Contradicția Trump

Există, de asemenea, o tensiune delicată în discursul lui Orbán. Liderul ungar a cultivat de mult timp relații strânse cu Donald Trump și îl prezintă frecvent pe președintele american ca un campion al păcii și suveranității.

Cu toate acestea, criza actuală a început cu atacurile SUA și Israelului asupra Iranului ordonate de Trump, creând o potențială contradicție în mesajul lui Orbán. „Acest lucru ar putea provoca disonanță cognitivă în campanie”, a spus Hunyadi.

Disonanța provine din faptul că Orbán exploatează politic o criză declanșată de același președinte american pe care îl prezintă ca un campion al păcii.

Până în prezent, mișcarea de opoziție a lui Magyar a ales să nu exploateze această tensiune, preferând să mențină campania concentrată pe problemele interne.

Limitele

În ciuda schimbării dramatice a ciclului știrilor, dinamica de bază a alegerilor rămâne în mare parte neschimbată.

Majoritatea sondajelor independente arată în continuare că partidul Tisza se află în fața Fidesz, reflectând o profundă frustrare față de economia stagnantă a Ungariei și oboseala față de cei șaisprezece ani de putere ai lui Orbán.

Războiul din Iran l-a ajutat pe Viktor Orbán, dar probabil nu suficient pentru a-l salva.

Alegerile din Ungaria vor depinde în cele din urmă de faptul dacă alegătorii sunt mai speriați de lumea din afara granițelor lor sau mai obosiți de sistemul politic din țara lor.

