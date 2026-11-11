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Războiul din Ucraina s-ar putea încheia anul acesta, susține Kievul. SUA avertizează că negocierile sunt marcate de neîncredere

Data publicării:
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Abu Dhabi
Serghei Riabkov, Mihail Galuzin și Vladimir Medinski (de la stânga la dreapta), reprezentanții Rusiei la negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina, la Abu Dhabi, 10 noiembrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Zelenski: Ucraina vrea rezultate până la sfârșitul anului

Ucraina speră să obțină rezultate concrete în negocierile de pace până la sfârșitul anului 2026, după discuțiile trilaterale desfășurate la Abu Dhabi sub medierea Statelor Unite. Un lider al partidului lui Volodimir Zelenski vorbește despre un „impuls favorabil” pentru ajungerea la un acord, însă mediatorii americani avertizează că între Kiev și Moscova persistă o lipsă de încredere. Teritoriile ocupate de Rusia și garanțiile de securitate rămân printre principalele puncte dificile, anunță The Independent.

David Arakhamia, un oficial de rang înalt al partidului lui Volodimir Zelenski, a declarat că există premise favorabile pentru încheierea unui acord de pace până la sfârșitul acestui an.

Acesta a afirmat că negocierile au creat „un impuls favorabil pentru a ajunge la o soluție înainte de Anul Nou”.

La rândul său, Yuri Ushakov, consilierul pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat miercuri că cele două zile de discuții au fost substanțiale și utile.

Cu toate acestea, mediatorii americani au atras atenția că între Rusia și Ucraina persistă o lipsă de încredere, ceea ce complică eforturile de ajungere la un acord.

Printre principalele obstacole se numără garanțiile de securitate pentru ambele țări după încheierea războiului, statutul teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia și rolul pe care statele europene îl vor avea într-o eventuală soluționare a conflictului.

Zelenski: Ucraina vrea rezultate până la sfârșitul anului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa își dorește să obțină rezultate concrete până la sfârșitul anului 2026 și că va depune toate eforturile în acest sens.

„Trecem prin aceste atacuri masive. Desigur, vrem să obținem rezultate până la sfârșitul acestui an și, bineînțeles, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca acest lucru să se întâmple”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă la Dublin.

Declarația a fost făcută după două zile de discuții trilaterale conduse de Statele Unite la Abu Dhabi.

Liderul ucrainean a subliniat că evoluția negocierilor depinde în mare măsură de disponibilitatea Washingtonului de a exercita presiuni asupra Moscovei și de modul în care administrația americană poartă dialogul cu oficialii ruși.

„Multe depind de voința părții americane de a exercita sau nu presiuni asupra Rusiei; depinde de formatul dialogului lor cu rușii”, a afirmat Zelenski.

Negocierile de la Abu Dhabi au loc în contextul în care Ucraina încearcă să obțină garanții de securitate și să evite o soluție impusă în privința teritoriilor ocupate de Rusia. Deocamdată, nu există un acord asupra acestor chestiuni, iar avertismentul mediatorilor americani privind lipsa de încredere dintre părți arată că drumul către o înțelegere rămâne dificil.

Citește și: Kushner și Witkoff la Moscova: SUA vor „binecuvântarea” lui Putin pentru ca Europa să se alăture negocierilor cu Ucraina (Politico)

Editor : C.A.

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