Războiul lui Putin în Ucraina afectează și rușii din localitățile de graniță. Zeci de mii de oameni îndură frigul după bombardamente

Data publicării:
Destroyed,And,Burned,Houses,In,The,City,War,In,Ukraine
Distrugeri provocate de războiul din Ucraina. Foto: Shutterstock
Din articol
Belgorod, fără apă caldă Kursk, lovită frecvent de drone

La aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin, bilanțul războiului se măsoară nu numai în orașele distruse de peste graniță, ci și, din ce în ce mai mult, în regiunile de frontieră devastate ale Rusiei. Milioane de ucraineni îndură una dintre cele mai reci ierni din ultimii ani, fără electricitate și încălzire, întrucât valurile de atacuri cu rachete și drone rusești au pus la pământ infrastructura energetică. Zeci de mii de ruși care trăiesc de-a lungul marginii vestice a țării se confruntă acum cu dificultăți similare, întrucât atacurile transfrontaliere afectează utilitățile, forțând autoritățile locale să adopte măsuri de urgență, anunță Bloomberg.

Belgorod, capitala regională situată la aproximativ 40 de kilometri de Ucraina, a devenit cel mai vizibil exemplu al costurilor interne crescânde din partea războiului Kremlinului. Orașul cu aproximativ 322.000 de locuitori se confruntă cu pagube extinse la rețeaua sa energetică în urma atacurilor cu rachete ucrainene, distrugerile fiind suficient de grave încât să lase locuitorii fără apă caldă, posibil pentru luni de zile.

Într-un conflict pe care Kremlinul l-a prezentat ca fiind îndepărtat de viața rușilor obișnuiți, experiența din Belgorod și din alte regiuni de frontieră subliniază modul în care linia frontului s-a apropiat de casă, aducând cu sine aceleași riscuri pentru sistemele energetice, serviciile publice și viața civilă care au definit războiul la o scară mult mai mare în Ucraina începând din 2022.

Chiar dacă aceste regiuni se află în pragul unei urgențe umanitare, înalții oficiali și mass-media de stat din Moscova minimalizează consecințele războiului lui Putin pe teritoriul rus. Președintele nu abordează situația dificilă a comunităților de frontieră, care este menționată rar în cadrul reuniunilor guvernamentale și este în mare parte absentă din reportajele canalelor de televiziune naționale.

Informațiile despre amploarea pagubelor provin în principal de la autoritățile regionale, care dezvăluie detalii doar sporadic. Și nimeni nu îl critică pe Putin pentru că a adus războiul la porțile lor.

Belgorod, fără apă caldă

În Belgorod, guvernatorul Vyacheslav Gladkov a declarat că restabilirea alimentării cu apă caldă a locuințelor conectate la sistemul centralizat de încălzire al regiunii probabil nu va fi posibilă pentru restul sezonului de încălzire din această iarnă. Temperaturile sunt în prezent de până la minus 10 grade Celsius în oraș.

Gladkov a raportat săptămâna trecută că aproximativ 80.000 de locuitori au rămas fără încălzire în urma atacurilor, aproximativ 3.000 au rămas fără aprovizionare cu gaz și aproximativ 1.000 nu au avut electricitate.

Război Ucraina
Război în Ucraina. Foto: Profimedia

Autoritățile au anunțat o evacuare parțială, copiii, familiile numeroase, gospodăriile cu copii cu dizabilități și persoanele în vârstă care locuiesc singure fiind relocate în regiunile învecinate până la stabilizarea situației.

Locuitorii din regiunea Bryanskul din apropiere au petrecut și ei weekendul trecut fără electricitate și încălzire, după ceea ce guvernatorul Alexander Bogomaz a descris drept „cel mai puternic atac cu drone” de la începutul conflictului. Potrivit oficialilor, în jumătate de zi au fost doborâte în total 120 de drone.

Kursk, lovită frecvent de drone

Regiunea Kursk continuă să se confrunte cu atacuri repetate cu drone, după luptele intense de anul trecut pentru recucerirea teritoriului capturat de forțele ucrainene într-o incursiune surpriză în 2024, prima ofensivă militară străină din Rusia de la al Doilea Război Mondial.

În februarie, intensitatea atacurilor a crescut brusc de ambele părți, chiar dacă eforturile diplomatice conduse de SUA pentru a ajunge la un acord de pace avansează.  În săptămâna dinaintea negocierilor, Rusia a lansat aproximativ 1.300 de drone de atac, peste 1.200 de bombe aeriene ghidate și 50 de rachete asupra Ucrainei, lovind infrastructura energetică și alte infrastructuri civile, a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski pe rețelele sociale.

Zelenski s-a întâlnit luni cu oficiali pentru a discuta impactul asupra Kievului, precum și asupra regiunilor Ucrainei, inclusiv Harkov, Zaporojie, Poltava și Sumî. Ucraina se pregătește pentru întâlniri axate pe energie cu aliații europeni și din Grupul celor Șapte în Franța în această săptămână, a spus el.

Ucraina război
Liubov Kopek, în vârstă de 71 de ani, stă în fața casei distruse a vecinului ei după un atac cu rachete rusești, în Sloviansk, Ucraina. Foto: Profimedia

Atacurile ucrainene de duminică au avariat nu numai infrastructura energetică din Belgorod, ci și un centru regional de procesare a datelor, perturbând mai multe sisteme administrative, potrivit guvernatorului.

În Ucraina, multe școli țin cursuri în adăposturi subterane pentru a proteja copiii de atacurile cu rachete și drone.
În regiunile de frontieră ale Rusiei, Ministerul Educației afirmă că „situația instabilă” înseamnă că elevii de liceu ar putea să nu susțină examenele finale de stat în acest an.

„Elevii și părinții trăiesc într-o stare de stres constant”, a spus Natalia, o profesoară de 62 de ani din Belgorod. „Copiii pot acum să distingă după sunet diferența dintre lansarea unei rachete, un atac iminent și activitatea sistemelor de apărare aeriană.”

Avertismentul difuzat prin difuzoare – „Atenție! Amenințare cu rachete!” – a devenit o parte obișnuită a vieții lor de zi cu zi, spune ea.

Editor : C.A.

