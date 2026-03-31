Războiul prelungit schimbă armata Ucrainei: mai puțini voluntari și tot mai multe dezertări. Care este „cheia supraviețuirii” pe front

Statele membre ale UE intenţionează să antreneze 15.000 de soldaţi ucraineni. Foto: Profimedia Images
Reformă în curs: „Să construim o nouă armată” Comandanți acuzați de prectici abuzive

După patru ani de război, armata ucraineană se confruntă cu o realitate tot mai dificilă: numărul voluntarilor scade, iar dezertările devin o problemă majoră. În acest context, autoritățile încearcă să schimbe din temelii modul în care sunt pregătiți recruții, mizând pe o nouă abordare pe care instructorii o numesc „cheia supraviețuirii”.

Într-o pădure din Ucraina, la unul dintre cele mai mari centre de instruire militară, noii recruți, tineri și mai puțin tineri, sunt supuși unor exerciții dure, menite să îi pregătească pentru realitățile războiului. Zgomotul exploziilor și al armelor se împletește cu strigătele instructorilor și ale soldaților aflați la antrenament.

„Trebuie să ai motivație”, spune un instructor cunoscut sub indicativul Alex, într-un material realizat de AFP, care a primit acces în baza militară.

Dacă în 2022, la începutul invaziei ruse, centrele de recrutare erau pline de voluntari, situația s-a schimbat radical. În prezent, majoritatea celor care ajung în armată sunt recrutați obligatoriu și nu s-au înscris de bunăvoie, relatează Kyiv Post.

Reticența față de înrolare este alimentată de mai mulți factori: durata nedeterminată a serviciului militar, percepția că armata este încă ancorată în birocrația de tip sovietic și acuzațiile că unii comandanți tratează soldații de rând ca fiind dispensabili.

„Oamenii au mai puțină dorință de a învăța și mai multe temeri și așteptări negative”, spune Buk, un instructor în vârstă de 28 de ani.

Reformă în curs: „Să construim o nouă armată”

Autoritățile ucrainene recunosc necesitatea schimbării. Noul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat pregătirea unor „schimbări-cheie în procesul de mobilizare”, precum și îmbunătățirea contractelor și a salariilor pentru trupele de infanterie și asalt.

În paralel, unități de elită precum Corpul 3 Armată și Corpul Khartia implementează reforme la nivelul întregii armate. „Le oferim tuturor acest lucru: veniți alături de noi, să construim împreună o nouă armată”, afirmă Igor Obolenski, comandantul Corpului Khartia.

Durata instruirii a fost extinsă de la 30 la 51 de zile, iar accentul este pus pe pregătirea psihologică și fizică a recruților. În cadrul unor exerciții, aceștia parcurg trasee cu obstacole în timp ce sunt expuși constant la sunete de luptă, explozii, țipete și comenzi, menite să simuleze condițiile de pe front.

Comandanți acuzați de prectici abuzive

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina mobilizează lunar între 30.000 și 35.000 de persoane. Cu toate acestea, dezertările reprezintă o problemă majoră.

Potrivit Ukrainska Pravda, care citează date ale Parchetului General, în primii trei ani și jumătate de război au fost deschise peste 230.000 de dosare penale pentru părăsirea unității fără permisiune.

În ciuda reformelor, campania de mobilizare rămâne controversată. Autoritățile sunt acuzate de practici inechitabile și, uneori, abuzive. Un tânăr recrutat de 26 de ani, cunoscut sub indicativul Sailor, povestește că a fost luat de recrutorii militari în timp ce se întorcea de la magazin. „Așa am fost prins”, spune el.

Deși inițial se temea că instruirea va fi extrem de dură, acesta afirmă că experiența a fost mai calmă decât se aștepta, iar cea mai dificilă perioadă a fost adaptarea din primele zile.

Instructorii spun că programele de pregătire au evoluat semnificativ de la începutul războiului și continuă să se adapteze la realitățile din teren. „Instruirea s-a schimbat radical și continuă să se schimbe, pentru că și condițiile de luptă se schimbă”, explică Buk.

Un accent mai mare este pus acum pe comunicare și pe tratarea recruților „cu înțelegere”. „Este cheia supraviețuirii. Dacă nu avem dezvoltare, analiză și învățare din greșeli, acest lucru va duce la distrugere”, avertizează instructorul.

Cu toate acestea, în discuții informale, instructorii recunosc că sistemul este încă departe de a fi perfect. Standardele diferă între centrele de instruire, iar unele se confruntă cu dezertări în masă. „Mai este încă mult de făcut”, spune unul dintre ei, sub protecția anonimatului.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
parlament
3
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
Te-ar putea interesa și:
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Trump, „dispus să pună capăt războiului fără a redeschide Strâmtoarea Ormuz” (The Wall Street Journal)
Fotografie concept cu siluetele a trei bărbați cu aer de spion pe fundalul drapelului rusesc.
„Află cine se află în Europa și în ce țară, precum și cine îi ajută”. Cum își recrutează și presează spionii ruși informatorii
Recession Global Market Crisis Stock Red Price Drop Arrow Down Chart Fall, Stock Market Exchange Analysis Business And Finance, Inflation Deflation Investment Abstract Red Background 3d rendering
„Nicio țară nu va fi imună”. Economia globală e aruncată în haos, după o lună de război în Iran
femeie iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Explozii puternice în urma unui val de atacuri care au vizat orașul Isfahan din Iran
photo-collage.png - 2026-03-30T224438.730
Ucraina și Bulgaria au semnat un acord de securitate pe 10 ani: ajutor militar, producție de armament și cooperare energetică
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Țările UE fac planuri de urgență pentru scenariul în care Viktor...
Imagine din satelit cu insula Kharg
4 moduri în care ar putea riposta Iranul dacă Trump invadează insula...
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Bolojan nu mai are energie pentru atacurile PSD: E posibil să avem o...
remorcher nava stramtoarea ormuz
Trump vrea să pună ţările arabe să plătească pentru războiul din...
Ultimele știri
Calendar Paște ortodox și catolic 2026: Când sunt cele mai importante sărbători din aprilie
Cinci magnați din domeniul tehnologiei au pierdut în total 200 de miliarde de dolari din avere anul acesta. Care este motivul
O chestiune de securitate: cum s-a decis Europa să ia măsuri privind dependența tehnologică de SUA. Rolul lui Donald Trump
Citește mai multe
