Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților

Comisia Europeană a reacționat miercuri seară la noul termen decis de Curtea Constituțională pentru reforma pensiilor speciale. Într-un un răspuns pentru Digi 24, oficialii de la Bruxelles spun că urmează să ia o decizie în privința suspendării sau nu a 231 de milioane de euro din PNRR.

„Comisia Europeană a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale”, se arată în comunicatul transmis Digi24.

În comunicatul CE este prezentat și un scurt istoric al acestui caz. Oficialii de la Bruxelles amintesc că reforma pensiilor speciale face parte din a treia cerere de plată, pe care România a depus-o în decembrie 2023. Mai departe, Comisia reamintește că în mai 2025 a luat decizia de a suspenda acest virament de 231 de milioane de euro care acoperă reforma pensiilor speciale, pentru că nu erau îndeplinite criteriile, și a fost dat un nou termen, 28 noiembrie 2025, pentru realizarea acestei reforme.

România a depus atunci o nouă cerere în care cerea o amânare, iar CE anunță acum că evaluează această cerere și informațiile aferente, adică tot ceea ce s-a strâns la dosar legat și de amânările de la Curtea Constituțională.

Comisia mai anunță că va informa autoritățile române cu privire la constatările sale, dar nu face precizări despre stadiul acestei evaluări.

„Comisia evaluează în prezent această solicitare și informațiile aferente și va informa autoritățile române cu privire la concluziile sale în timp util. Comisia nu poate face comentarii cu privire la evaluări aflate în desfășurare”, se arată în comunicatul CE.

Oficialii de la Bruxelles nu spun dacă România va primi sau nu cei 231 de milioane de euro, în așteptarea unei decizii clare la București pe reforma pensiilor magistraților.

