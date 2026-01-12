Live TV

Reacția Danemarcei după ce a fost acuzată de trimisul lui Trump că a ocupat Groenlanda: „Nu doresc să devină parte a Statelor Unite”

Data publicării:
16.08.2025, Blick auf Upernavik
Groenlanda. Imagine cu caracter ilustrativ, Foto: Profimedia

Ambasadorul Danemarcei în Statele Unite a respins acuzațiile potrivit cărora Copenhaga ar fi „ocupat” Groenlanda. El a subliniat că statutul insulei ca parte a regatului este recunoscut la nivel internațional și de către ONU, a declarat diplomatul Jesper Moller Sorensen, relatează RBC - Ukraine.

Ambasadorul danez a răspuns public la o declarație a trimisului special al SUA, Jeff Landry, care anterior acuzase Danemarca de încălcarea protocoalelor ONU după cel de-al Doilea Război Mondial. 

Sorensen a subliniat că Groenlanda este parte integrantă a Regatului Danemarcei de secole. Diplomatul a reamintit că acest statut a fost recunoscut oficial de mai multe ori de administrațiile americane anterioare, de ONU și de comunitatea internațională în ansamblu.

Mai mult, el a subliniat că numai locuitorii Groenlandei au dreptul să decidă asupra viitorului lor. Diplomatul a menționat că majoritatea covârșitoare a groenlandezilor a ales calea autonomiei în cadrul regatului.

„Săptămâna aceasta, toate cele cinci partide din Parlamentul Groenlandei au repetat că nu doresc să devină parte a Statelor Unite. De 80 de ani, Danemarca, Groenlanda și SUA au un parteneriat de succes în domeniul securității în Arctica. Să continuăm să abordăm provocările de securitate din Arctica ca parteneri și aliați”, a mai explicat Sorensen.

Amintim că trimisul special al SUA pentru Groenlanda, Jeff Landry, a susținut că, după cel de-al Doilea Război Mondial, Danemarca a „ocupat” insula arctică, restabilind controlul asupra acesteia și „ignorând protocolul ONU”.

Groenlanda are peste 56.000 de locuitori și găzduiește deja o bază militară americană. Poziția sa geografică îi conferă o importanță strategică majoră pentru accesul în regiunea arctică, iar teritoriul dispune de resurse minerale importante și de posibile rezerve de combustibili fosili. 

