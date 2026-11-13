Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea sa din NATO

Apartenența Finlandei la NATO nu e pe masă, ca parte a unui potențial acord de pace pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia în Ucraina, a declarat, vineri, ministrul Apărării de la Helsinki.

Rusia cere închiderea tuturor bazelor NATO din statele baltice, precum și retragerea completă a Finlandei din alianță, potrivit unei liste de revendicări obținute de ziarul german Bild.

„Astfel de chestiuni nu sunt în niciun caz subiect de negociere”, a declarat ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, la Helsinki. „Rusia știe asta. Este absolut scandalos să sugerezi așa ceva”, a adăugat el, potrivit postului local de televiziune Yle.

Timp de decenii, Finlanda a optat să rămână în afara NATO pentru a se adapta sensibilităților Rusiei. Cu toate acestea, după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022, conducerea politică a Finlandei a rupt linia de neutralitate și s-a alăturat alianței în aprilie 2024.

Ca parte a acordului de pace, Rusia cere, de asemenea, ca Ucraina să nu se poată alătura niciodată NATO și recunoașterea internațională a controlului rusesc asupra teritoriilor ocupate, inclusiv Donbasul - în prezent, încă deținut parțial de Ucraina.

În loc să se conformeze cerințelor Rusiei, Europa ar trebui să își dubleze sprijinul pentru Ucraina, a sugerat Häkkänen.

„Cu cât Occidentul este mai blând față de ambițiile militare ale Rusiei, cu atât Rusia va testa din ce în ce mai mult”, a spus el.

Reacțiile Finlandei vin după ce europenii s-au chinuit să prezinte un front unit în cadrul discuțiilor de pace reluate dintre Ucraina și Rusia la Abu Dhabi, mediate de SUA. Emisarii americani pentru pace au cerut europenilor să se implice mai mult în acest proces.

Liderii UE sunt reuniți în prezent la Dublin pentru a discuta despre, printre altele, cine ar trebui să reprezinte blocul comunitar în discuțiile viitoare.

Editor : Ș.R.