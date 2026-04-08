Reacția Germaniei la acuzația lui JD Vance că UE se amestecă în alegerile din Ungaria

Germania a respins miercuri acuzațiile vicepreședintelui american JD Vance potrivit cărora Uniunea Europeană s-ar fi amestecat în alegerile din Ungaria, sugerând că, dimpotrivă, vizita acestuia la Budapesta, cu doar câteva zile înainte de scrutin, ridică semne de întrebare privind o posibilă interferență din partea sa.

Germania l-a criticat miercuri pe JD Vance pentru ipocrizie, respingând acuzațiile vicepreședintelui american potrivit cărora Bruxellesul s-ar fi amestecat în alegerile din Ungaria, relatează POLITICO.

Berlinul susține că, dimpotrivă, vizita lui Vance la Budapesta, cu puțin timp înaintea votului de duminică, sugerează că el însuși ar putea fi vinovat de interferență electorală, întrucât a susținut energic guvernul populist-naționalist.

„Respingem acuzația formulată de vicepreședintele SUA, JD Vance, la un eveniment din Ungaria” privind presupusa ingerință a UE, a declarat Sebastian Hille, purtător de cuvânt adjunct al guvernului, în cadrul unei conferințe de presă.

„Aș dori să subliniez, din moment ce Vance se plânge de presupusa interferență a UE în alegeri, că vicepreședintele SUA s-a aflat în Ungaria cu doar câteva zile înainte de scrutin. Acest fapt vorbește de la sine despre cine se amestecă”, a adăugat el.

Aflat alături de premierul ungar Viktor Orbán la Budapesta, marți, Vance a susținut că „ceea ce s-a întâmplat în această țară, în timpul acestei campanii electorale, este unul dintre cele mai grave exemple de interferență externă în alegeri pe care le-am văzut sau despre care am citit vreodată”.

Vance a criticat, de asemenea, „birocrații de la Bruxelles, care au făcut tot ce au putut pentru a ține în frâu poporul Ungariei, deoarece nu le place liderul care, de fapt, a apărat interesele cetățenilor”.

Liderul opoziției, Péter Magyar, a criticat vizita lui Vance pe platforma X: „Nicio țară străină nu poate interveni în alegerile din Ungaria. Aceasta este țara noastră. Istoria Ungariei nu se scrie la Washington, Moscova sau Bruxelles, ci pe străzile și în piețele Ungariei.”

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a mai declarat că cancelarul Friedrich Merz „nu are nicio preferință” în ceea ce privește rezultatul votului de duminică și va accepta decizia cetățenilor ungari.

