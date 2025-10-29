Reacția Germaniei la reducerea contingentului american din România: „Situația nu e neobișnuită”. Explicațiile Berlinului

Planurile SUA de a-și reduce contingentul din România nu sunt neobișnuite și, printre altele, demonstrează încrederea în capacitățile Europei, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Mitko Mueller.

Potrivit acestuia, la recentele summituri și reuniuni ale miniștrilor Apărării, Statele Unite au subliniat în repetate rânduri cât de mult au încredere în partenerii și aliații lor militari europeni, informează agenția Ukrinform.

Ca exemplu, purtătorul de cuvânt a citat desfășurarea unei brigăzi de luptă germane în Lituania, care va fi consolidată în următorii doi ani.

De asemenea, potrivit lui Mueller, acest lucru demonstrează că aliații europeni sunt capabili să își asume un rol mai important pe flancul estic. „Așa cum NATO a comentat recent, situația nu este neobișnuită, această mișcare de trupe este o adaptare a structurii forțelor americane”, a spus purtătorul de cuvânt.

În același timp, el a informat că Ministerul Afacerilor Externe joacă un rol cheie în prezența trupelor străine în Germania.

Purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului federal, Steffen Meyer, a adăugat că astfel de planuri „nu privesc prezența permanentă a americanilor în Germania”.

„Este important pentru noi să continuăm să asigurăm capacitățile de apărare ale Germaniei”, a spus el.

În ceea ce privește România, era de așteptat retragerea trupelor americane, întrucât prezența lor acolo nu era oricum menită să fie permanentă, a adăugat Meyer.

Ministerul Apărării francez a afimat, la rândul său, că apărarea flancului estic al NATO în Europa va rămâne „fiabilă” după reducerea numărului de soldați americani staționați în România.

Ministerul Apărării de la București a confirmat, miercuri, că o serie de aliați NATO au fost informați cu privire la planurile SUA de a reduce numărul trupelor dislocate pe flancul estic al Europei, inclusiv de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România.

