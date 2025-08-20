Live TV

Reacția lui Donald Tusk la ideea ca negocierile pentru pace în Ucraina să aibă loc la Budapesta. „Poate că sunt eu mai superstițios”

Data publicării:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat miercuri ideea ca Budapesta să reprezinte un potențial loc de desfășurare a negocierilor de pace între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin. Ungaria ar fi un loc incomod pentru Ucraina, este de părere oficialul, conform Politico.

„Budapesta? Poate că nu toată lumea își amintește, dar în 1994 Ucraina a primit deja asigurări privind integritatea teritorială din partea SUA, Rusiei și Regatului Unit. La Budapesta”, a spus Tusk. „Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”,

Politico a dezvăluit marți că Washingtonul analizează posibilitatea unei întâlniri trilaterale cu participarea președintelui american Donald Trump în capitala Ungariei, citând un oficial al administrației SUA.

Memorandumul din 1994, semnat acolo de către SUA, Marea Britanie, Ucraina și Rusia, promitea să respecte suveranitatea Kievului, în schimbul dezarmării sale nucleare. Însă atacul lui Putin asupra Ucrainei din 2014 și lipsa sprijinului militar din partea semnatarilor au făcut ca garanțiile să devină, practic, fără sens.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, un aliat apropiat al lui Trump, care a continuat să cultive relații cu Kremlinul, în ciuda invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, nu a făcut încă niciun comentariu public.

Pe 25 februarie 2022, la o zi după ce Rusia a atacat Ucraina, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a sugerat Budapesta chiar și atunci ca loc sigur „atât pentru partea ucraineană, cât și pentru cea rusă”.

Oficialii ruși au temperat așteptările că ar fi posibilă o întâlnire între Putin și Zelenski, iar incertitudinea planează asupra oricărei posibile alegeri a locului de desfășurare.

În cadrul unui interviu publicat marți, președintele francez Emmanuel Macron a sugerat Geneva ca posibil loc de desfășurare, idee care a fost rapid susținută de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani. Ministrul elvețian de Externe, Ignazio Cassis a confirmat că Elveția este „pregătită pentru o astfel de întâlnire”, adăugând că Putin nu ar fi arestat, în ciuda mandatului emis de Curtea Penală Internațională pentru crime de război.

Putin, în timpul convorbirii telefonice surpriză cu Trump de luni, a sugerat Moscova ca posibil loc de întâlnire pentru o discuție față în față cu Zelenski. Cu toate acestea, propunerea a fost imediat respinsă ca fiind una serioasă de către Zelenski și liderii europeni, în cadrul reuniunii multilaterale cu Trump la Casa Albă.

Editor : C.A.

