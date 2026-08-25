Reacția lui Friedrich Merz după ce o a treia dronă a fost găsită în apropierea aeroportului din Leipzig: „Ne confruntăm cu amenințări”

Dronele echipate cu explozibili descoperite în apropierea aeroportului din Leipzig arată că Germania se află „sub amenințare”, a declarat marți cancelarul Friedrich Merz, după ce s-a raportat descoperirea unui alt dispozitiv, relatează Politico.

„Atacul cu dronă din Leipzig, printre altele, arată că ne confruntăm și cu amenințări foarte reale. Germania se află din ce în ce mai mult în vizorul atacatorilor hibrizi”, a declarat Merz într-o intervenție înaintea unei reuniuni a cabinetului la Neuhardenberg.

Autoritățile germane de combatere a terorismului au deschis o anchetă pe 5 august, după ce un angajat al aeroportului a descoperit o dronă cu explozibili, însă cu un detonator aparent defect. Anchetatorii au găsit o altă dronă pe 14 august în apropierea aeroportului din Leipzig, o importantă bază logistică a NATO, a relatat marți publicația Suddeutsche Zeitung.

În declarațiile sale de marți, Merz nu a atribuit responsabilitatea pentru atac. „Lucrăm intens la acest caz împreună cu agențiile de securitate și vom prezenta în curând concluziile noastre și vom oferi comentarii cu privire la acestea”, a spus el.

Potrivit publicației Bild, Merz le-a spus luni membrilor partidului său, Uniunea Creștin-Democrată, în cadrul unei întâlniri private, că guvernul dispune de „dovezi circumstanțiale care indică identitatea autorilor infracțiunii”.

La începutul acestei luni, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a sugerat că în spatele amenințării s-ar afla un actor statal. „Există numeroase indicii care indică această direcție”, a declarat el pe 6 august, la scurt timp după descoperirea inițială.

Guvernul condus de Merz urmărește să acorde mai multă libertate de acțiune serviciilor de informații germane pentru a contracara amenințările venite din partea unor adversari precum Rusia. Securitatea Germaniei „s-a deteriorat semnificativ” de când președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, se arată într-un raport al serviciilor de informații germane publicat anul trecut.

În conformitate cu reformele propuse, spionii care lucrează pentru agenția germană de informații externe, BND, ar putea să comită acte de sabotaj și să desfășoare operațiuni cibernetice ofensive.

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Editor : A.M.G.