Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat printr-un scurt mesaj după ce președintele american Donald Trump l-a numit pe omologul său rus Vladimir Putin „prietenul meu”. Tusk nu a părut să fi fost impresionat de ceea ce a văzut la Shenzhen, conform The Guardian.

„Doamne, apără-ne de astfel de prieteni”, a spus el pe X, făcând aparent referire la salutul entuziast al lui Trump adresat lui Putin.

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Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, s-a arătat la rândul său îngrijorat, declarând reporterilor: „Într-adevăr, este greu de judecat; îi vom cunoaște după roadele lor, dar imaginea acestui om care îl îmbrățișează pe Putin și îl numește prieten ne trezește o oarecare îngrijorare.

Pentru că se pune întrebarea: cu cine este el mai prieten, cu Putin sau cu președintele nostru? Și ce ar putea face, dacă lucrurile ar ajunge la extrem, pe care dintre prieteni l-ar alege?”.

Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit joi dimineață cu preşedintele rus Vladimir Putin în cadrul summitului APEC de la Shenzhen, China. Casa Albă a descris întâlnirea drept una informală, iar Kremlinul a transmis că războiul din Ucraina a fost principala temă de discuție.

Vladimir Putin a ieşit joi din întrevederea cu liderul american într-o „dispoziţie excelentă”, a declarat consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, potrivit agenţiei de presă de stat ruse TASS, scrie News.ro.

Anterior, Trump a lăudat „relaţia excelentă” pe care o are cu Putin, numindu-l pe liderul rus „prietenul meu”. Întâlnirea dintre preşedinţii Trump şi Putin s-a încheiat după aproximativ 40 de minute.

De asemenea, Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin iau parte joi la o reuniune trilaterală fără precedent, la Shenzhen, în China. Discuțiile vizează războiul din Ucraina, conflictul din Iran și un posibil nou acord privind controlul armamentului nuclear.

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Editor : A.M.G.