Reacția lui Volodimir Zelenski, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian polonez: „Nou nivel de escaladare”. Kievul cere un răspuns ferm

Data publicării:
Ukraine Kiev Western Leaders summit
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski Foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ultimul atac al Rusiei asupra țării sale, în cadrul căruia drone au pătruns în spațiul aerian polonez, drept „un alt pas către escaladare” și „un precedent extrem de periculos pentru Europa”. Zelenski a declarat miercuri că cel puțin opt drone au vizat Polonia în timpul atacurilor rusești din timpul nopții, în care au fost utilizate în total aproximativ 415 drone și peste 40 de rachete.

Volodimir Zelenski a solicitat o reacție mai puternică din partea aliaților și a afirmat că „amânarea restricțiilor împotriva Rusiei și a complicilor săi nu face decât să sporească brutalitatea atacurilor”.

„Echipele de salvare lucrează acum în Volochisk, regiunea Khmelnitskyi, unde rușii au lovit cu o rachetă un atelier obișnuit de cusut. Până în prezent, trei persoane sunt raportate rănite. Acesta este doar unul dintre locurile atacului masiv al Rusiei de astăzi: aproximativ 415 drone de diferite tipuri și peste 40 de rachete de croazieră și balistice. Cincisprezece dintre regiunile noastre au fost atacate. Din păcate, o persoană a fost ucisă în urma bombardamentelor din regiunea Jitomîr. (...) Moscova depășește mereu limitele posibilului și, dacă nu întâmpină o reacție puternică, rămâne la noul nivel de escaladare. Astăzi a avut loc o nouă escaladare - „shahed”-urile ruso-iraniene au operat în spațiul aerian”, se arată în postarea președintelui ucrainean.

Kievul a afirmat, miercuri, că Vladimir Putin nu încetează „să testeze Occidentul” şi va continua să o facă atâta timp cât nu se va confrunta cu „niciun răspuns ferm”, după ce Polonia a denunţat un „act de agresiune” în spaţiul său aerian în timpul unui atac rus nocturn împotriva Ucrainei.

„Putin continuă să intensifice, să extindă războiul şi să testeze Occidentul”, a afirmat pe reţeaua X şeful diplomaţiei ucrainene, Andriï Sîbiga, a cărui ţară luptă împotriva invaziei ruseşti din 2022.

Potrivit acestuia, „o reacţie slabă astăzi nu va face decât să provoace şi mai mult Rusia, iar rachetele şi dronele ruseşti vor zbura şi mai departe în Europa”.

De asemenea, Mihailo Podoliak, consilierul preşedintelui Volodimir Zelenski, a afirmat că Rusia a atacat Polonia cu drone în mod deliberat, bine gândit şi cu intenţii specifice.

„Aceasta este, fără îndoială, o strategie complet conştientă. Pentru a testa „sistemul de răspunsuri posibile a Occidentului” şi a demonstra că acesta nu există. Pentru a şoca partenerii europeni ai Ucrainei, a-i speria şi a-i îndepărta de algoritmii de sprijin. Pentru a extinde şi a amplifica războiul pe teritoriul european. Pentru a-i obişnui cu ideea posibilităţii şi necesităţii războiului...

Aşa cum s-a spus în repetate rânduri, Rusia nu va ieşi niciodată voluntar din război. Prin urmare, a trăi cu iluzia că este posibil să se potolească agresorul (Rusia) prin compromisuri în favoarea sa înseamnă doar o tragedie masivă inevitabilă pentru multe ţări europene în foarte curând...”, a afirmat Podoliak. 

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

