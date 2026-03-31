Live TV

Reacția ministrului ungar de Externe, acuzat că a telefonat la Moscova în timp ce UE discuta sancționarea Rusiei. „Bravo, bună treabă”

Data actualizării: Data publicării:
Péter Szijjártó, Serghei Lavrov
Péter Szijjártó, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia
Din articol
Șeful diplomației ungare, Péter Szijjártó, a recunoscut marți că a discutat cu oficiali ruși în timp ce miniștrii UE luau în considerare noi măsuri economice îndreptate împotriva Moscovei, scrie Politico.

Conform unei anchete publicate marți de un consorțiu format din VSquare și TheInsider, Budapesta a insistat pentru eliminarea sancțiunilor împotriva oamenilor de afaceri ruși bogați și s-a pronunțat împotriva unor măsuri suplimentare care să afecteze flota ascunsă de petroliere a Rusiei.

Ancheta citează transcrierile convorbirilor telefonice dintre Szijjártó și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și viceministrul energiei, Pavel Sorokin.

Însă Szijjártó, care ocupă funcția de ministru de externe în guvernul prim-ministrului Viktor Orbán din 2014, a minimizat acuzațiile — și a susținut că telefonul său era ascultat.

El a explicat că s-a coordonat în mod regulat cu mai mulți miniștri de externe din țări non-UE „în chestiuni legate de sancțiuni”.

„Bună treabă! Au demonstrat că spun public același lucru pe care îl spun la telefon”, a adăugat el referindu-se la jurnaliștii de investigație, afirmând că se știe de „mult timp” că serviciile de informații străine îi interceptează convorbirile telefonice.

„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră". Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov

„De patru ani spunem că politica sancțiunilor este un eșec, cauzând mai mult rău UE decât Rusiei”, a spus Szijjártó, adăugând că „Ungaria nu va fi niciodată de acord să sancționeze persoane sau companii care sunt importante pentru securitatea noastră energetică sau pentru realizarea păcii”.

Purtătorul de cuvânt al Ungariei pentru afaceri internaționale, Zoltán Kóvacs, a declarat luni pentru Politico: contactele ministrului de externe cu Lavrov din Rusia erau o practică diplomatică obișnuită și că acesta nu a făcut schimb de informații sensibile.

„De fapt, el nu vorbește despre acele elemente care nu aparțin rușilor; ei discută despre chestiuni de politică publică care țin de Uniunea Europeană”, a spus Kovács. Indiferent dacă liderilor UE „le place sau nu, el … încearcă să fie intermediarul dintre Europa și Rusia … pentru a explica de ce se iau anumite decizii”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt a descris afirmațiile potrivit cărora Ungaria ar fi împărtășit informații confidențiale cu Rusia ca fiind „pur și simplu nefondate” și că „nu veți putea prezenta niciun fel de dovadă”.

Pe 24 martie, Szijjártó a recunoscut, de asemenea, că a ținut legătura cu Rusia, Israel, Serbia, Turcia și alți parteneri înainte și după reuniunile miniștrilor de externe ai UE, calificând acest lucru drept o practică diplomatică obișnuită.

Comisia Europeană a declarat la momentul respectiv că dezvăluirile erau „extrem de îngrijorătoare” și a cerut clarificări. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că nu a fost surprins de aceste informații și a adăugat că este prudent în ceea ce privește modul în care împărtășește informații în timpul întâlnirilor cu Orbán, luând cuvântul „doar atunci când este strict necesar”.

UE a limitat fluxul de informații confidențiale către Ungaria, liderii întâlnindu-se în grupuri mai mici în marja summiturilor pentru a discuta chestiuni sensibile..

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
nicusor dan inquam octav ganea
3
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această...
parlament
4
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
5
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drone momeală
Rusia folosește drone-momeală pentru a induce în eroare apărarea ucraineană
Climate Iran Desalination
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Pete Hegseth: „Zilele următoare vor fi decisive”
Peter Szijjarto si serghei lavrov
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan avertizează: Frontiera estică a UE trebuie să devină mai puternică. Nu putem avea încredere în Rusia
Cezary Tomczyk
Polonia va produce rachete de apărare aeriană proiectate de britanici și italieni. „Cel mai modern scut antirachetă din Europa”
Recomandările redacţiei
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul nu va mai fi la fel după 20 aprilie. Ce ne arată primele...
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, interviu pentru Le Figaro: Un divorț politic între UE...
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Producție de drone în România: 16 companii ucrainene au ajuns la...
photo-collage.png - 2026-03-31T171200.031
„Ne îndreptăm spre o pace rușinoasă”. Bloggeri pro-Kremlin: armata...
Ultimele știri
După ratarea calificării la Cupa Mondială, România joacă azi un amical cu Slovacia. Cine va sta pe bancă în locul lui Mircea Lucescu
Regele Charles va efectua prima vizită de stat în SUA, la finalul lui aprilie, în ciuda unor critici și a relației lui Trump cu Londra
Pete Hegseth: „Nu poți câştiga un război dacă le spui adversarilor ceea ce eşti sau nu eşti pregătit să faci, inclusiv un atac la sol”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Lovitură de proporţii! Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali la FCSB în 2025. Raportul financiar care...
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Cristi Chivu i-a șocat pe „tricolori”: „Baftă, Hakan!” Calhanoglu le-a dezvăluit românilor mesajul primit de...
Adevărul
Răsturnare de situație în cazul Charlie Kirk: glonțul fatal nu se potrivește cu arma suspectului
Playtech
Indicatorul auto care abia a apărut în România induce şoferii în eroare. Cum se aplică regula fermoarului...
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Înțelegere sau escaladare: Secretarul american pentru război avertizează Iranul că „zilele următoare vor fi...
Newsweek
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”