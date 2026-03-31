Reacția ministrului ungar de Externe, acuzat că a telefonat la Moscova în timp ce UE discuta sancționarea Rusiei. „Bravo, bună treabă”

Șeful diplomației ungare, Péter Szijjártó, a recunoscut marți că a discutat cu oficiali ruși în timp ce miniștrii UE luau în considerare noi măsuri economice îndreptate împotriva Moscovei, scrie Politico.

Conform unei anchete publicate marți de un consorțiu format din VSquare și TheInsider, Budapesta a insistat pentru eliminarea sancțiunilor împotriva oamenilor de afaceri ruși bogați și s-a pronunțat împotriva unor măsuri suplimentare care să afecteze flota ascunsă de petroliere a Rusiei.

Ancheta citează transcrierile convorbirilor telefonice dintre Szijjártó și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și viceministrul energiei, Pavel Sorokin.

Însă Szijjártó, care ocupă funcția de ministru de externe în guvernul prim-ministrului Viktor Orbán din 2014, a minimizat acuzațiile — și a susținut că telefonul său era ascultat.

El a explicat că s-a coordonat în mod regulat cu mai mulți miniștri de externe din țări non-UE „în chestiuni legate de sancțiuni”.

„Bună treabă! Au demonstrat că spun public același lucru pe care îl spun la telefon”, a adăugat el referindu-se la jurnaliștii de investigație, afirmând că se știe de „mult timp” că serviciile de informații străine îi interceptează convorbirile telefonice.

„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov



„De patru ani spunem că politica sancțiunilor este un eșec, cauzând mai mult rău UE decât Rusiei”, a spus Szijjártó, adăugând că „Ungaria nu va fi niciodată de acord să sancționeze persoane sau companii care sunt importante pentru securitatea noastră energetică sau pentru realizarea păcii”.

Purtătorul de cuvânt al Ungariei pentru afaceri internaționale, Zoltán Kóvacs, a declarat luni pentru Politico: contactele ministrului de externe cu Lavrov din Rusia erau o practică diplomatică obișnuită și că acesta nu a făcut schimb de informații sensibile.

„De fapt, el nu vorbește despre acele elemente care nu aparțin rușilor; ei discută despre chestiuni de politică publică care țin de Uniunea Europeană”, a spus Kovács. Indiferent dacă liderilor UE „le place sau nu, el … încearcă să fie intermediarul dintre Europa și Rusia … pentru a explica de ce se iau anumite decizii”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt a descris afirmațiile potrivit cărora Ungaria ar fi împărtășit informații confidențiale cu Rusia ca fiind „pur și simplu nefondate” și că „nu veți putea prezenta niciun fel de dovadă”.

Episodul precedent

Pe 24 martie, Szijjártó a recunoscut, de asemenea, că a ținut legătura cu Rusia, Israel, Serbia, Turcia și alți parteneri înainte și după reuniunile miniștrilor de externe ai UE, calificând acest lucru drept o practică diplomatică obișnuită.

Comisia Europeană a declarat la momentul respectiv că dezvăluirile erau „extrem de îngrijorătoare” și a cerut clarificări. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că nu a fost surprins de aceste informații și a adăugat că este prudent în ceea ce privește modul în care împărtășește informații în timpul întâlnirilor cu Orbán, luând cuvântul „doar atunci când este strict necesar”.

UE a limitat fluxul de informații confidențiale către Ungaria, liderii întâlnindu-se în grupuri mai mici în marja summiturilor pentru a discuta chestiuni sensibile..

O rețea de boți ai Kremlinului a lansat o campanie violentă de dezinformare înaintea alegerilor din Ungaria: „Ucideți-l pe Orban”







