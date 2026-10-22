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Reacția Ucrainei după ce Witkoff l-a lăudat pe Putin: „Locuitorii din Kiev au putut auzi cum sună în realitate «umanismul» rusesc”

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Andrii Sybiha
Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe. Sursa foto: Profimedia Images
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Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, l-a criticat joi pe mediatorul Casei Albe, Steve Witkoff, pentru că acesta, cu o zi în urmă, a lăudat „spiritul umanitar” al preşedintelui rus Vladimir Putin, mulţumindu-i în acelaşi timp pentru eliberarea unui cetăţean american capturat de armata rusă în Ucraina, informează EFE.

„Conciliatorismul, servilismul şi linguşirea nu vor opri acest război. Doar forţa o va face”, a spus Sîbiga.

Ministrul ucrainean a transmis acest mesaj pe contul său de X, condamnând totodată un atac rusesc asupra teritoriului ucrainean în primele ore ale zilei de joi.

„În timpul nopţii, locuitorii din Kiev au putut auzi cum sună în realitate «umanismul» rusesc”, a remarcat Sîbiga, referindu-se la un nou bombardament pe care l-a descris ca fiind „brutal”.

Potrivit şefului diplomaţiei ucrainene, Rusia a folosit „zeci de rachete balistice” în timpul atacului care au vizat „infrastructura energetică, unităţile medicale, centrele comerciale şi zonele rezidenţiale”.

Sîbiga a adăugat că forţele ruseşti au atacat şi alte oraşe ucrainene joi dimineaţă devreme.

La a noua întâlnire cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, emisarul SUA Steve Witkoff a avut multe cuvinte de laudă pentru liderul de la Kremlin, la un noment dat devenind chiar lingușitor. Și asta într-un moment în care Rusia și-a intensificat atacurile ucigașe asupra Ucrainei.

„Vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, ca fiind un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule, iar pentru asta vă salut, vă felicit și vă mulțumesc încă o dată”, a spus Witkoff.

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Editor : A.M.G.

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